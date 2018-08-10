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Водителей ждут сплошные проверки и рейды
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Крутые костюмы
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Желток
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Они вернулись: табун лошадей в центре Якутска
10.08.2018, 21:00
Столица
В Якутске пройдет всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню!»
10.08.2018, 20:30
Столица
О сроках уплаты аренды за землю
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Столица
Скандал
Резонанс
Вниманию жителей Залога!
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Республика
11 августа и 12 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
10.08.2018, 19:09
Столица
Спикер Александр Саввинов обсудил развитие ЖКХ Якутска с руководителями управляющих компаний
10.08.2018, 18:13
Общество
Фотофакт
Автор карты пропорций Москвы и Якутска ошибся
10.08.2018, 18:10
Экономика
11 августа и 12 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
10.08.2018, 18:00
Финансы
РСХБ увеличил кредитование сезонных работ на 20%
10.08.2018, 17:50
Финансы
Бюджетникам повысят зарплату
10.08.2018, 17:40
Красота & Здоровье
Ученые Якутии собираются выращивать части тел и органы человека
10.08.2018, 17:30
Происшествия
Взлетную полосу аэропорта Олекминска размыло из-за дождя
10.08.2018, 17:20
Экология
В Якутии на острове Котельный нашли останки туши мамонта
10.08.2018, 17:10
Экономика
Сахаэнерго приостановит теплоснабжение объектов поселка Депутатский за неуплату
10.08.2018, 17:00
Происшествия
В Нерюнгринском районе машина улетела с моста в реку
10.08.2018, 16:40
Столица
В управлении соцзащиты Якутска опровергли информацию из WhatsApp
10.08.2018, 16:20
Красота & Здоровье
Чудеса телемедицины: 15 минут, и вопрос госпитализации решен
10.08.2018, 16:10
Происшествия
В Якутске пьяная автомобилистка налетела на столб
10.08.2018, 15:50
Столица
В Якутске открылся школьный базар
10.08.2018, 15:40
Общество
Фотофакт
Это интересно: Instagram-пользователь сравнил дорожную сеть Москвы с Якутском
10.08.2018, 15:20
Республика
В Сунтаре будет открыт IT-центр
10.08.2018, 15:10
Столица
Застройку 17-го квартала предложат шести застройщикам
10.08.2018, 15:00
Экология
В Якутии займутся производством осетров
10.08.2018, 14:50
Столица
Новая продукция «Сделано в Якутии» — в сети супермаркетов «Алмаз»
10.08.2018, 14:40
Спорт
Станислав Черчесов подтвердил свой приезд в Якутск
10.08.2018, 14:30
Столица
Якутские школьники рассказали о своих каникулах в Крыме
10.08.2018, 14:20
Экономика
Якутскэнерго обеспечит надежное энергоснабжение объекта АЛРОСА
10.08.2018, 14:05
Столица
Резонанс
Тройной контроль технадзора против фото в ватсапе
10.08.2018, 13:40
Столица
Власти Якутска определили срок начала конкурса по застройке 2, 4, 17 кварталов
10.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как изменить свою жизнь в лучшую сторону
10.08.2018, 13:22
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Иван Шамаев отбился от СР
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Сахаэнерго доставит топливо для ДЭС села Колымское в навигацию напрямую с судна
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Мошенники в соцсети обманули жительницу Якутска на 30 тысяч рублей
10.08.2018, 12:53
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10.08.2018, 12:50
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В Якутии синоптики обещают в выходные дожди и грозы
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10.08.2018, 12:10
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10.08.2018, 12:00
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10 августа 2018, 21:53
318
Они вернулись: табун лошадей в центре Якутска
В Якутске сегодня в центре города замечено стадо лошадей.
Источник:
SAKHALIFE.RU
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#Они вернулись: табун лошадей в центре Якутска
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