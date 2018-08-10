Они вернулись: табун лошадей в центре Якутска

В Якутске сегодня в центре города замечено стадо лошадей. Источник: SAKHALIFE.RU

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