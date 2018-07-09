«Они продолжили бросать в людей кирпичи». Свидетельница потасовки рассказала шокирующие детали

Супруга мужчины, потерявшего фалангу пальца во время защиты избитого таксиста, рассказала детали страшного беспредела. Как стало известно «Регион online», она ночью разогревала питание своему маленькому ребенку и услышала крики. В окне она увидела, как группа людей избивает сидящего в машине мужчину. Причем крики не помогли, только разбудили старших детей и мужа, который сразу побежал на улицу.

— Когда просмотрела на улицу, то увидела мужчину уже лежащего на земле между машиной и кучей кирпичей. Парни избивали и просто кидали кирпичи в голову мужчине, да, они именно целились и прямо в голову. Это было страшно, — рассказывает об избиении таксиста в Якутске супруга мужчины, сумевшего спасти человека, но лишившегося фаланги пальца.

Причем к мужчине прибежала из квартиры и его дочь, на которую в итоге тоже набросилась группа примерно из пяти парней. Они продолжили бросать в людей кирпичи, что и оторвало палец мужчине.

На массовую драку выбежали еще несколько парней из дома, которым в итоге тоже пришлось отбиваться от неадекватов, которые оставили в покое избитого таксиста с пробитой головой. Люди звонили в полицию из разных телефонов, говорит девушка, но дозвониться в ночь с 7 на 8 июля не могли. Когда же в итоге дозвонились, то группа, по заявлению женщины, не стала задерживать «главаря», а увезла в отделение только четырех парней.

— Моей девочке кирпич прилетел в голову в тот момент, когда трое запинывали ее, благо она успела закрыть голову руками, пострадали руки. У нее болит все тело… У мужа нет части пальца на правой руке, отпечатки кровавые от кирпичей по телу, у мальчика одного вся спина в отпечатках от кирпичей, болит спина, у обоих мальчиков ступни изрезаны т.к. выбежали на помощь босиком, — рассказывает об итогах защиты таксиста от смерти жительница Якутска.

Она удивляется, почему один человек, который и спровоцировал побоище, остался на свободе. Причем подчеркивает, что в итоге и задержанных выпустили.

Официального комментария по этой ситуации нет, предварительно мужчины просто отказались платить таксисту, а потом и вовсе его избили толпой.