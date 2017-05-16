ОНФ в Якутии: проект «ЭкоСити» – начало генеральной уборки

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Якутии совместно с обществом «Знание» занимается реализацией проекта по экологическому просвещению школьников и студентов учебных заведений «ЭкоСити». В рамках проекта ученики средней школы №17 Якутска посетили полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) по Вилюйскому тракту, предприятие «Экопласт» и завод по производству эковаты «Вектор».

На полигоне ТКО школьники получили статистическую информацию по складированию мусора, провели фото-, видеофиксацию, записали свои впечатления, сделали заметки по своим проектам. На предприятии «Экопласт» ребята посмотрели, как производят пластиковые трубы, узнали о разных видах пластика. Ну а на заводе по производству эковаты ознакомились с возможностями по переработке бумаги.

Очень интересным получился разговор с предпринимателями, которые являются «пионерами» в переработка мусора столицы республики. В конце экскурсии состоялась беседа с кандидатом технических наук, доцентом кафедры экологии СВФУ им. М.К. Аммосова Марией Владимировной СЛЕПЦОВОЙ, в ходе которой учащиеся поделились впечатлениями и детально обговорили индивидуальные темы проектов, которые будут реализованы каждым из школьников до следующего учебного года.

«Автором проекта «ЭкоСити», который рассчитан на несколько этапов, является общественник Айтал ЯКОВЛЕВ, – говорит член регионального штаба ОНФ в Якутии Павел КСЕНОФОНТОВ. – Сначала школьники посетили несколько лекций по экологии, были отобраны инициативные ученики из классов биолого-химического направления. Школьники объединились в одну команду, в которую вошли как старшеклассники, так и учащиеся младших классов, для изучения «мусорного вопроса» в Якутске и республике в целом».

Третий этап проекта начнется осенью 2017 года, входе которого будет проведена школьная конференция с ведущими экологами Якутии, где ребята будут защищать свои проекты и начнут экспериментальные испытания по раздельному сбору мусора в реальных городских условиях.

Экологический всеобуч «ЭкоСити» поддержан региональным отделением ОНФ в рамках реализации проекта «Генеральная уборка» – http://kartasvalok.ru, где каждый из нас может отметить местонахождение свалки и приложить фотоматериал.

«Что касается интерактивной карты свалок, то по Якутии за 4 месяца зарегистрировано 27 обращений, из них в работе 7 обращений, 2 свалки ликвидированы, 14 в стадии рассмотрения, 6 на модерации. Если до мая месяца в определении местонахождения несанкционированных свалок на Крайнем Севере очень мешал снежный покров, то сейчас начата работа по повышению активности в определении таких мест», – сказал региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Федор ГОРЮНОВ.

Хочется обратить внимание муниципалитетов, надзорных органов на интерактивную карту. Они могли бы существенно помочь в ликвидации несанкционированных свалок и сделать нашу республику чище!