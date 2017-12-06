One click Yakutsk: Отчет должностных лиц продолжается

В городе Якутске в новом формате стартовал еженедельный онлайн отчет должностных лиц, руководителей подразделений, заместителей руководителей подразделений, руководителей отделов структурных подразделений Окружной администрации.

Выступления проходят в формате прямого эфира в виде интервью с ведущей Марикой Аммосовой. Напомним, что проект стартовал с марта 2017 года, где с отчетами по итогам работы выступили сотрудники администрации города.

6 декабря в прямом эфире выступает начальник Управления молодежи и семейной политики ОА г.Якутска Виктор Николаевич Говоров.

Не пропустите еженедельный эфир по средам с 19.00 часов, где свои вопросы, предложения и замечания можно задать онлайн на страницах социальных сетей Instagram @oneclickyakutsk, Facebook One click Yakutsk. Также готовые эфиры размещаются на портале в сервисе «Отчетность должностных лиц».