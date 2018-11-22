«Он пришел убивать». Отец Иннокентия Макарова недоволен приговором убийце сына

Отец Иннокентия Макарова Василий Макаров остался недоволен приговором Владиславу Степанову, который получил девять лет колонии за убийство спортсмена.

Сегодня суд приговорил Степанова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сергей Острелин, который помог спрятать тело Макарова, выплатит 180 тысяч рублей штрафа за укрывательство преступления.

После оглашения приговора Василий Макаров рассказал News.Ykt.Ru, что считает его недостаточно суровым, так как, по его мнению, это было спланированное убийство.