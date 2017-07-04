Омбудсмен Якутии досрочно прекратил свои полномочия

На очередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) парламентарии Якутии рассмотрели и приняли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) Алексея ЕФИМОВА.

Напомним, что Алексей Ефимов был назначен Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) 31 мая 2013 года Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) № ГС №1672-1V.

Согласно части 1 статьи 10 Закона Республики Саха (Якутия) от 17 октября 2002 56-3 № 449-11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)» Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) назначается сроком на пять лет.

Таким образом, заявление о досрочном сложении полномочий подано Алексеем Ефимовым до истечения срока его полномочий.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна