Олимпийский чемпион Владимир Хинчегашвили: В Якутии очень сильные борцы

В пятницу в Якутск прилетел чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Владимир Хинчегашвили. У знаменитого грузинского спортсмена насыщенная программа визита, но основная цель — посещение Х Международного турнира памяти Дмитрия Коркина.

«У меня в этом году было много соревнований. Сейчас прохожу восстановительный отдых после чемпионата мира. По этой причине я не могу принять участие на турнире Коркина, приехал в качестве почетного гостя. Буквально через две недели я должен начать готовиться к чемпионату Грузии, который является отборочным на Европу», — рассказал Владимир Хинчегашвили. В комментарии ЯСИА он не исключил возможности выйти на якутский ковер в 2018 году.

Грузинский атлет отметил, что давно знаком с борьбой якутских вольников, особенно Виктора Лебедева и Владислава Андреева. «У вас очень сильные борцы, и результаты говорят сами за себя. С Виктором я встречался однажды, тогда проиграл ему. С Андреевым боролся три раза, с ним всегда были очень напряженные схватки. По-моему, у нас счет 2:1 в мою пользу», — говорит олимпийский чемпион.

Владимир Хинчегашвили подвел итоги и чемпионата мира, где он стал бронзовым призером. «Я ценю каждую награду, которую получаю на соревнованиях. Мог бы взять и «золото», но что-то не получилось, где-то ошибся или соперник был готов лучше меня. В следующем чемпионате мира буду бороться только за золотую медаль», — подчеркнул он.