Олимпийский чемпион Виктор Ан прилетел в Якутск

Сегодня, 4 июля, в Якутск прилетел шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Знаменитый конькобежец прибыл в Якутск по приглашению Федерации конькобежного спорта и шорт-трека Якутии. Спортсмена в аэропорту «Якутск» встретил министр спорта республики Георгий Балакшин, представители Федерации конькобежного спорта, журналисты и поклонники.

По словам Виктора Ана, он в Якутске впервые и о регионе слышал очень мало. «Вот вы мне и покажете, что в Якутске стоит увидеть сначала», — улыбнулся спортсмен на вопрос журналистов. В столице Якутии спортсмен пробудет вплоть до 6 июля.

В программе пребывания:

— 4 июля, 5 июля — мастер-класс от Виктора Ана «Разминка. Специальная физическая подготовка. Заминка» (вне льда) в СК «Дохсун». Начало в 14.10;

— 5 июля — посещение Центра спортивной подготовки «Триумф»;

— 5 июля — пресс-конференция и подписание Соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Федерация конькобежного спорта России» и Министерством спорта Республики Саха (Якутия). Дом печати, Пресс-центр «Сахамедиа». Начало в 16.15.

Также 5 июля заслуженный мастер спорта России, шестикратный олимпийский чемпион встретится с врио главы региона Айсеном Николаевым.