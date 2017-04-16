Олимпийские чемпионы радеют за процветание лыжного спорта в Алдане

В администрации Алданского района прошла встреча с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам, трехкратным чемпионом мира в спринте, заслуженным мастером спорта России Никитой Крюковым и его тренером, заслуженным тренером России по лыжным гонкам Юрием Каминским.

За чашкой чая в теплой дружеской обстановке беседовали глава администрации Северин Поздняков; Благочинный Алданского округа Иеромонах Макарий (Золотавин); заместитель главы по социальным вопросам Игорь Сахно; главный специалист по спорту Наталья Стуканева; председатель Ассоциации футбола и хоккея в Алданском районе Алексей Киселев и руководитель спортивно технического мотоклуба Василий Шилов. Присутствующие поздравили Никиту Валерьевича с победой в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти 2017.

Глава района отметил заслугу олимпийских чемпионов, спортсменов Российских сборных по лыжным гонкам и биатлону, тренерский состав в развитии массовых зимних видов спорта на территории Республики и в частности Алданского района.

«Это такое счастье для алданцев, особенно для детей и молодежи, видеть вас по телевизору, болеть от всей души, а через несколько дней иметь возможность вот так запросто, по-простому, общаться с мастерами высших спортивных достижений, кататься рядом на лыжне, поддерживать на соревнованиях, срывая голос, — подчеркнул Северин Поздняков. — Спасибо вам за дружеское общение и встречи в трудовых коллективах, школьной и студенческой среде, где вы бываете каждый приезд, несмотря на жесткий тренировочный график. Поверьте, это дорогого стоит. И это лучший воспитательный момент для подрастающего поколения и не только для спортсменов».

Гости отметили наметившийся прогресс и положительную динамику развития лыжного спорта в Республике, поговорили о перспективах и обратили внимание на улучшение техники спортсменов и техническую подготовку в спортивных школах.

Безусловно решающую роль в этом, как отметили все собравшиеся в кабинете главы, играет присутствие титулованных спортсменов и их тренеров. Они тренируются вместе с ребятами, дают мастер классы по методике преподавания лыжных гонок и практические занятия.

«Не владея статистикой, я могу сказать об изменении отношения к моему любимому виду спорта в Алдане. Рад, что вношу свой вклад в этот процесс. Если вижу, что у ребенка какие-то огрехи в технике, всегда помогаю исправить их», — поделился Никита Крюков.

Тренер Юрий Каминский отметил факторы, положительно влияющие на тренировки олимпийских чемпионов в Алдане. Это и благоприятные погодные условия, и правильно сбалансированное питание, состоящее исключительно из натуральных продуктов, так называемых даров природы: мяса сохатины, жеребятины, якутской рыбы. В организации сбалансированного питания, как подчеркнул Юрий Каминский, большая заслуга коллектива Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта.

В заключение встречи прошел обмен сувенирами и фотографирование.