Олимпийская сборная России по стендовой стрельбе будет готовиться в Якутске

Сегодня, 23 августа в Якутск прибыла олимпийская сборная команда России по стендовой стрельбе. На базе стрелкового комплекса «Олимпиец» команда с сегодняшнего дня по 11 сентября будет проходить учебно-тренировочные сборы к чемпионату мира, который пройдет в Южной Корее.
Олимпийская сборная в составе 18 спортсменов будет заниматься на якутской спортивной базе под руководством заместителя главного тренера Ирины Кравчук (заслуженный тренер России, мастер спорта России, судья всесоюзной категории), старших тренеров сборной России по стендовой стрельбе Олега Тишина (заслуженный мастер спорта России), Максима Косарева (мастер спорта международного класса) и начальника команды Натальи Елисеевой. В состав команды вошли также три тренера Екатерина Бегоулова, Ольга Главинская и Заслуженный мастер спорта РФ Валерий Шомин.
Список олимпийской сборной России:
- Виноградов Илья Юрьевич — мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе «трап»;
- Смыков Максим Игоревич — мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе «трап»;
- Руднева Ангелина Дмитриевна – мастер спорта России по стендовой стрельбе «трап»;
- Князева Полина Алексеевна — мастер спорта России по стендовой стрельбе «трап»;
- Семьянова Дарья Витальевна — мастер спорта России по стендовой стрельбе «трап»;
- Рабая Екатерина Борисовна — мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе «трап»;
- Исаев Дмитрий Вадимович — мастер спорта России по стендовой стрельбе «трап»;
- Мамкин Геннадий Игоревич — мастер спорта России по стендовой стрельбе «трап»;
- Виноградова Наталья — Чемпионка Мира (2011) среди юниорок; Серебряная призёрша (2009, 2010) Чемпионатов России.
- Шакирова Альбина Ильдусовна — мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе «скит»;
- Даниленков Андрей Дмитриевич — Кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе «скит»;
- Иванов Александр Николаевич — мастер спорта России по стендовой стрельбе «скит»;
- Землин Александр Иванович – Заслуженный мастер спорта России по стендовой стрельбе «скит»;
- Батыршина Зиля Радиковна — Кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе «скит»;
- Евграфова Елизавета Максимовна — Кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе «скит»;
- Жаднова Анна Андреевна — Кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе «скит»;
- Старцев Ярослав Игоревич — мастер спорта России по стендовой стрельбе «скит»;
- Астахов Антон Викторович — мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе «скит».