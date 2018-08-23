Олимпийская сборная России по стендовой стрельбе будет готовиться в Якутске

Сегодня, 23 августа в Якутск прибыла олимпийская сборная команда России по стендовой стрельбе. На базе стрелкового комплекса «Олимпиец» команда с сегодняшнего дня по 11 сентября будет проходить учебно-тренировочные сборы к чемпионату мира, который пройдет в Южной Корее.

Олимпийская сборная в составе 18 спортсменов будет заниматься на якутской спортивной базе под руководством заместителя главного тренера Ирины Кравчук (заслуженный тренер России, мастер спорта России, судья всесоюзной категории), старших тренеров сборной России по стендовой стрельбе Олега Тишина (заслуженный мастер спорта России), Максима Косарева (мастер спорта международного класса) и начальника команды Натальи Елисеевой. В состав команды вошли также три тренера Екатерина Бегоулова, Ольга Главинская и Заслуженный мастер спорта РФ Валерий Шомин.

Список олимпийской сборной России: