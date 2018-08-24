Олимпийская команда по стендовой стрельбе «благодарит» авиакомпанию «Якутия»

Спортсменам отменили рейс без объяснения причины.

7 сентября 2018 года сборная команда России по стендовой стрельбе планировала вылететь из города Якутска на чемпионат мира по стрелковым видам спорта, который будет проходить в Южной Корее и на котором разыграются первые олимпийские лицензии в Токио-2020, заблаговременно выкупив билеты на авиарейс. Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.

Однако, авиакомпания посчитала возможным без изучения ситуации о составе пассажиров и объяснения причин отменить рейс. Теперь спортсмены будут вынуждены совершать дополнительную длительную пересадку, чтобы элементарно успеть на старт на чемпионате мира.

Стрелковый Союз России ценит столь бесценную поддержку олимпийского вида спорта со стороны авиакомпании «Якутия» и готовность поддержать наших спортсменов на пути к Олимпийским играм!

Искренние же слова благодарности команда выразила авиакомпаниям «S7» и «Аэрофлот» за максимальное участие в решении всех вопросов по перелетам спортсменов и перевозу необходимых грузов.