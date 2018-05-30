Ольга Подлужная просит поддержать ее на голосовании британского шоу талантов

Якутская этноисполнительница Ольга (Олена) Подлужная-Уутай прошла в полуфинал «Britain’s got talent», он состоится в четверг, 31 мая.
Жители Великобритании смогут проголосовать за участников, которые выступят в финале. Хомусистка Ольга Подлужная-Уутай выступила на шоу британской версии «Минуты славы» «Britain’s got talent». На первых этапах она покорила жюри и аудиторию своей игрой на новом «золотом» хомусе и звукоподражанием. После стало известно, что якутянка прошла в полуфинал. Попадание в финал будет определяться зрительским голосованием, но в нем, к сожалению, смогут участвовать только жители Великобритании.
«Сейчас мне просто необходима ваша поддержка. Пройду ли я в финал, будет зависеть только от количества голосов, которые я соберу по результатам смс-сообщений и звонков. Но есть нюанс: голосовать могут только жители Великобритании. Поэтому если у вас есть друзья, знакомые, родные в королевстве, было бы просто волшебно, если бы они отдали свои голоса за меня и наш любимый хомус», – написала Ольга у себя на странице в Инстаграм.
Информация о голосовании будет обнародована после выхода шоу на канале ITV в 19:30 по лондонскому времени. Для поддержки Ольги требуется отправить SMS с определенной цифрой на названный номер.
🦄Дорогие мои Друзья!💜 Все мы знаем, что сейчас я участвую в популярном телевизионном конкурсе талантов в Великобритании «Britain’s Got Talent»⭐️ и сейчас мне будет просто необходима ваша поддержка🙏🏼 Пройду ли я в финал — будет зависеть только от количества голосов, которые я соберу по результатам смс и звонков💌☎️ НО есть нюанс: голосовать могут только жители Великобритании🇦🇺 поэтому если у Вас есть друзья-знакомые-родные тут, было бы просто волшебно, если бы они отдали свои голоса за меня и наш любимый #хомус ❤️🎵🙏🏼🧚🏼♀️ СПАСИБО! 💜🕉🦄⭐️ #uutaimusic #уутай #uutaibgt #olenauutai #bgt2018 #london #ilovelondon #trance #bgt #unitedkingdom #uk #ilovelondon #voteforme @trance.art @uktrancesociety @andykdj