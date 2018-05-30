Ольга Подлужная просит поддержать ее на голосовании британского шоу талантов

Якутская этноисполнительница Ольга (Олена) Подлужная-Уутай прошла в полуфинал «Britain’s got talent», он состоится в четверг, 31 мая.

Жители Великобритании смогут проголосовать за участников, которые выступят в финале. Хомусистка Ольга Подлужная-Уутай выступила на шоу британской версии «Минуты славы» «Britain’s got talent». На первых этапах она покорила жюри и аудиторию своей игрой на новом «золотом» хомусе и звукоподражанием. После стало известно, что якутянка прошла в полуфинал. Попадание в финал будет определяться зрительским голосованием, но в нем, к сожалению, смогут участвовать только жители Великобритании.

«Сейчас мне просто необходима ваша поддержка. Пройду ли я в финал, будет зависеть только от количества голосов, которые я соберу по результатам смс-сообщений и звонков. Но есть нюанс: голосовать могут только жители Великобритании. Поэтому если у вас есть друзья, знакомые, родные в королевстве, было бы просто волшебно, если бы они отдали свои голоса за меня и наш любимый хомус», – написала Ольга у себя на странице в Инстаграм.

Информация о голосовании будет обнародована после выхода шоу на канале ITV в 19:30 по лондонскому времени. Для поддержки Ольги требуется отправить SMS с определенной цифрой на названный номер.