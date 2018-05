Ольга Подлужная просит поддержать ее на голосовании британского шоу талантов

🦄Дорогие мои Друзья!💜 Все мы знаем, что сейчас я участвую в популярном телевизионном конкурсе талантов в Великобритании «Britain’s Got Talent»⭐️ и сейчас мне будет просто необходима ваша поддержка🙏🏼 Пройду ли я в финал — будет зависеть только от количества голосов, которые я соберу по результатам смс и звонков💌☎️ НО есть нюанс: голосовать могут только жители Великобритании🇦🇺 поэтому если у Вас есть друзья-знакомые-родные тут, было бы просто волшебно, если бы они отдали свои голоса за меня и наш любимый #хомус ❤️🎵🙏🏼🧚🏼‍♀️ СПАСИБО! 💜🕉🦄⭐️ #uutaimusic #уутай #uutaibgt #olenauutai #bgt2018 #london #ilovelondon #trance #bgt #unitedkingdom #uk #ilovelondon #voteforme @trance.art @uktrancesociety @andykdj

A post shared by UUTAi Podluzhnaya OLENA (@uutai_olena) on May 29, 2018 at 10:58am PDT