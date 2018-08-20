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20 августа 2018, 16:44
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Ольга Григорьева: «В производстве якутской посуды начинается новый этап»

Ах, какие красивые краски заиграли на кухнях хозяюшек Якутии с тех пор, как в республике стало возможным производство своей якутской посуды из фарфора! Компания «Камелек», существующая с 2005 года, за все эти годы выпустила тысячи экземпляров красивой посуды, начиная с традиционной утвари: чоронов, кытыйа, заканчивая уникальными, красивейшими сервизами.

На волне подъема национального самосознания появился интерес к своему, родному, люди захотели строить якутские балаганы, обустраивать интерьер в якутском стиле, поэтому неудивительно, что под все это необходимо стала и бытовая утварь, посуда, текстиль. Потом все это перенесется и в другие сферы: детские вещи, молодежную модную одежду, бижутерия, аксессуары. Поэтому справедливо будет, если мы назовем компанию «Камелек» в числе флагманов якутского производства и бизнеса, которые своим примером доказали, что и в нашей республике можно организовать крепкое предприятие со стабильно работающим коллективом и выпускающим собственную продукцию.

Ольга Григорьева, директор торгово-производственной компании «Камелек»:

«Мы часто слышим упреки за то, что работаем с фарфором из Поднебесной. Но это обычная мировая практика сегодняшнего дня. Это то же самое, как обвинить модельеров и портных в том, что они шьют якутскую одежду из китайских или иных тканей. Или, допустим пекарей, которые пекут якутские лепешки из привозной муки. Лучше китайского фарфора в мире пока еще нет. Потихоньку эта сфера возрождается и в нашей стране. Мы понимаем, что помимо этого необходимо возрождать традиции и в производстве с использованием местной глины. Тем более ее у нас достаточно и самых разных видов. В республике всегда были мастера, которые работают с глиной. Но конечно же, все они работали немного разрозненно и нам захотелось вначале объединить наши усилия для возрождения якутской керамики».

И вот уже создана Ассоциация производителей якутской керамики, координирует которую Ольга Григорьева. Во время ысыаха Туймады прошла первая выставка энтузиастов –керамистов. Мастера с разным стилем, почерком, направлением впервые встретились вместе на тюсюлгэ «Камелек», выставили свои работы. На базе Намского педагогического колледжа весной прошли обучающие курсы для мастеров-керамистов.

ЯКУТЯНЕ В МЕККЕ КЕРАМИКИ — В УЗБЕКИСТАНЕ

«Этим летом два наших мастера-керамиста съездили в Узбекистан, который славится своими традициями в изготовлении посуды и утвари из глины. Ребята приехали окрыленные. Очень много знаний, навыков они приобрели, обучаясь у мастеров своего дела. Совсем скоро наша компания будет выпускать изделия из керамики с якутской глиной. И тогда сбудется то, о чем говорит наш великий мастер, духовный лидер народа Борис Федорович Неустроев-Мандар Уус, возродится древнее горшечное искусство», — рассказывает Ольга.

Встреча Мандар Уус с коллективом компании, художниками и мастерами стала самым значимым событием весны. Мастер поделился своей энергией, добрым словом и напутствием. Ну, а в Ташкенте якутские мастера собственными глазами увидели как ваяют знаменитую ритштанскую керамику, мало того, они прошли в этих цехах обучение и сами попробовали процесс лепки. Вдохновение и азарт-вот что они сейчас чувствуют, поэтому надеемся, что совсем скоро в сети «Камелек» мы увидим первые образцы керамики ручной работы.

ГЖЕЛЬ И ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД: «ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ЯКУТИЕЙ» 

«Мы стали сотрудничать со знаменитыми брендами России: Гжельским фарфоровым и Императорским фарфоровым заводами. Это новый этап в нашем развитии. С возрождением этих славных предприятий откроется новое дыхание и в производстве якутской посуды. Нам есть о чем говорить, есть что предложить друг другу в плане новых идей, новых мыслей. Эти два бренда являются достоянием нашей страны. За ними стоит история, традиции и качество — все то, к чему стремимся и мы».

На Гжельский фарфоровый завод представители компании едут не в первый раз. Знаменитый бело-синий бренд сегодня страдает от незащищенности в сфере соблюдения авторских прав и борется с контрафактом » под Гжель», который заполонил всю Россию. Слава богу, что в этой сфере наконец-то начали упорядочивать юридические нормы защиты. Представители Императорского фарфорового завода приезжали в республику в составе официальной делегации правительства Санкт-Петербурга. Эксклюзив, качество наивысокой пробы и высокая конкурентоспособность продукции этого древнейшего предприятия являются гордостью России. Сотрудничество с такими брендами конечно же, это очень ответственно. Плоды сотрудничества мы сможем увидеть совсем скоро.

«Мы надеемся, что все события этого сезона будут иметь результаты, и воплощение наших планов и задумок в виде новой продукции скоро смогут увидеть и наши покупатели. Кризис последних лет в нашей экономике очень больно ударил по всем производственникам страны. Рост курса валюты осложнил ситуацию на рынке. Мы очень сильно пострадали от контрафакта: копируют наши рисунки, формы, не говоря и об идеях. Это не только наша проблема, это общая головная боль наших традиционных промыслов. Мы ищем новые пути для решения этих проблем. И надеемся, что все-таки дух нашей культуры, наши священные узоры-обереги, который расцветают на нашей посуде, помогут нам сохранить все то, чего мы добились за эти 13 лет своего существования. Мы работаем во благо нашей республики, для того, чтобы укрепить традиции народа и вдохнуть в них новое дыхание», — подводит итоги сезона Ольга Григорьева.

 Компания «Камелек» приглашает в свои магазины и рада также предложить свои услуги в изготовлении корпоративной сувенирной продукции для предприятий, организаций и событий, а также готова рассмотреть индивидуальные заявки на изготовление посуды по желанию заказчика, например чайных и столовых сервизов, наборов посуды и утвари из фарфора. 

Для заказов обращайтесь по телефону: 89142-74-74-09, 4112-42-43-75

Отдел продаж, проспект Ленина, 36

Наши магазины:

Проспект Ленина, 36 70-52-72

ТЦ «Айсберг», 2 этаж, 70-54-70

 Крестьянский рынок, 1 этаж, 70-75-52

ТРК Азия, 1 этаж, 71-27-02

Также с этого года мы открыли магазин в п Нижний Бестях в ТЦ «Наахара».

Источник: На правах рекламы.
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