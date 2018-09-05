Ольга Григорьева: «Камелек» — это целая жизнь длиною в 13 лет

Основатель и владелец компании «Камелек» Григорьева Ольга Григорьевна:

Сегодня, 5 сентября, и в этот день в 2005 году я зарегистрировалась как Индивидуальный предприниматель. Именно с этого дня начинается отсчёт деятельности нашей компании «Камелек». Поэтому 5 сентября- наш день рождения!

«Камелек» — это не только производство, торговля, выплаченные налоги и так далее. Это целая жизнь длиною в 13 лет. Это люди- наши мастера, сотрудники, все творческие люди, объединённые одной идеей развития якутских национальных промыслов, роста патриотического самосознания живущих в республике людей, пропаганды материальной и духовной культуры. За эти 13 лет сделано немало. Мы работаем и творим для того, чтобы каждая семья в Якутии могла пользоваться якутской посудой, принимать и угощать своих гостей за полностью накрытым якутским столом. Нашу посуду мы делаем из фарфора с большой любовью. Тем самым мы вдыхаем в нее новое звучание.

С днем рождения компании «Камелек» я поздравляю каждого, кто в разное время был причастен, кто работал у нас и работает по сей день! Вместе мы творим важное и нужное дело! Мы работаем для того чтобы украшать ваши праздники, торжества, приносить радость, создавать красоту и уют в ваших домах! Наша посуда пользуется успехом не только в Якутии, ее можно увидеть в домах и офисах по всей России и миру! Ее покупают туристы и гости республики, берут в качестве представительских сувениров. Также часто наши изделия приобретают якутяне, выезжающие в другие регионы и страны в качестве подарков для друзей, родственников и деловых партнеров. Сегодня мы реализуем новые планы и идеи!

С днём рождения нас!!! Желаю всем плодотворной работы, семейного счастья и достатка в семьях!!! Ура!