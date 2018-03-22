Ольга Балабкина: Россияне, жители Дальнего Востока, в том числе Якутии, сделали верный выбор

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина прокомментировала итоги голосования на выборах президента РФ:

«Благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который назвал подъём Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век, восточные регионы страны были объявлены территориями опережающего развития.

Считаю, что новые институты опережающего развития должны проходить свою апробацию, и сегодня мы находимся как раз на данном этапе. Поэтому не везде проходит однозначное восприятие инструментов развития территорий, того же «дальневосточного гектара», отдельных центров экономического роста.

Выборы президента РФ совпали с началом реализации реформ, а в период старта любых реформ может быть недопонятая или недонесённая до каждого избирателя информация.

…Когда закладывается фундамент и начинает строиться дом, этого дома никто ещё не видит, но он будет построен. В светлое будущее верят все, и большинство избирателей проголосовали за Путина вместе со всей страной.

Люди проголосовали, потому что видят перемены к лучшему, они не могут их не ощущать. Посмотрите, что происходит с ипотечным кредитованием на Дальнем Востоке. Если люди берут ипотеку, то они верят, что дома будут построены, они покупают жильё для своих детей, то есть готовят для них местожительство не где-то, а здесь. Они связывают свою судьбу и будущее своих детей с Дальним Востоком.

В Якутии сохраняется естественный прирост населения. Республика является лидером Дальнего Востока по демографическим показателям. Сегодня у нас решена проблема с обеспечением детскими садами, переселением из ветхого и аварийного жилья. Если демография улучшается, значит, люди верят в будущее.

Просто сейчас мы находимся на стадии нового развития Дальнего Востока, на пороге почти революционных перемен в социально-экономическом развитии, а что-то новое, тем более, реформаторское, не всегда сразу и однозначно воспринимается людьми. Это сложилось исторически.

Поэтому те голоса, которые были не за Владимира Путина, это, на мой взгляд, голоса не против его кандидатуры или за других кандидатов, это даже не протестные голоса. Это голоса жителей региона, на развитие которого десятилетиями, еще с советских времен, не обращали должного внимания.

Сейчас от команд, которые находятся в регионах, зависит, когда курс на развитие начнет приводить к реальным результатам.

Бесспорно, россияне, жители Дальнего Востока, в том числе Якутии, доверяют Владимиру Путину, и они сделали верный выбор. Уверена, что все намеченные цели будут достигнуты».