Ольга Балабкина: Пятьдесят Домов культуры республики получат субсидии в 2018 году

По партийному проекту «Культура малой Родины» в 2018 году 50 Домов культуры республики получат субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, сумма субсидий из федерального бюджета составила более 39 миллионов рублей, с республиканского бюджета около 3,5 млн руб, с местного – более 4 млн руб.

Напомним, в этом году партпроекты «Местный дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов» стали единым проектом под названием «Культура малой Родины». Координирует его работу заместитель Председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), Заместитель Секретаря ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Балабкина.

По ее словам, в 2017 году благодаря проекту, 25 сельских клубов республики получили возможность обновить свою материально-техническую базу — приобрести современное звуковое и световое оборудование, оформление сцены, новые кресла. Всего по данному проекту партией «Единая Россия» было направлено из федерального центра 25 169,3 тысяч рублей и 2 796,6 тысяч рублей из республиканского бюджета в виде софинансирования.

Так, субсидии в этом году получат:

— МБУ «Этнокультурный центр «Алмаз» (с. Саскылах, Анабарского (долгано-эвенкийский улуса);

— МБУ Дом культуры «Металлург» (п. Нижний куранах, Алданского района);

— МКУ Дом культуры «Сардана» (с.Чагда, Алданского района);

МБУ ЦКиД «Дархан» (с.Соморсун, Амгинского улуса);

— МБУ «Культурный центр им. Е.А.Захаровой – Саха Куерэгэйэ» (Эмисский наслег, Амгинского улуса);

— МБУ «Культурно-спортивный комплекс» (п.Тикси, Булунского района);

— МБУ «Едюгейский культурно-досуговый центр» (Едюгейский наслег, Верхневилюйского улуса);

— МБУ «Тамалаканское культурно-досуговое учреждение» (с. Тамалакан, Верхневилюйского улуса);

— МБУ «Далырское культурно-досуговое учреждение» (с.Далыр, Верхневилюйского улуса);

— МБУ «Сартанский центр культуры» (с.Юнкюр, Верхоянского района);

— МБУ «Дулгалахский центр культуры» (с.Томтор, Верхоянского района);

— МБУ ДЦ «Туску» (с.Сатагай, Вилюйского улуса);

— МБУ КЦ «Тускул» (с.Тосу, Вилюйского улуса);

— МБУ «Магарасский центр досуга (с.Магарас, Горного улуса);

— МБУ Этнокультурный центр «Сайдам» (с.Баханай, Жиганского улуса);

— МБУ «Дом культуры и досуга» (с. Багадя, Кобяйского улуса);

— МБУ «Дом культуры и досуга» (с.Арылах, Кобяйского улуса);

— МБУ Центр досуга «Шахтер» (п.Сангар, Кобяйского улуса);

— МБУ ДК «Вилюйские огни» (п.Чернышевский, Мирнинского района);

— МКУ ДК «Каскад» (п.Светлый, Мирнинского района);

— МКУ «Многофункциональный комплекс» (с.Телиги, Мегино-Кангаласского улуса);

— МКУ «Многофункциональный культурный комплекс им.В.В.Ноева» (с.Бедеме, Мегино-Кангаласского улуса);

— МКУ ««Многофункциональный и культурный комплекс» (с. Рассолода, Мегино-Кангаласского улуса);

— МКУ «Многофункциональный культурный комплекс им.Т.К.Апросимовой» (с.Суола, Мегино-Кангаласского улуса);

— МУК ДК «Дружба» (п.Беркакит, Нерюнгринского района);

— МБУ Центр народного творчества «Эйгэ» (с.Чукар, Нюрбинского улуса);

— МБУ Дом народного творчества «Талба» (с.Хатын-сысы, Нюрбинского улуса);

— МБУ Дом народного творчества им.М.Ф.Алексеева (с.Энгольжа, Нюрбинского улуса);

— МБУ Дом народного творчества «Алгыс» (с.Маар, Нюрбинского улуса);

— МБУ Этнокультурный центр «Илкит» (с.Оленек, Оленекского улуса);

— МБУ «Сельский дом культуры им. М.М.Еникеевой (Олекминский наслег, Олекминского улуса);

— МБУ КСК «Кэскил» (с.Абага, Олекминского улуса);

— МБУ Этнокультурный центр «Олонхо» (Хоринский наслег, Сунтарского улуса);

— МБУ КСК «Кустук» (с.Куокуну, Сунтарского улуса);

— «Ытык-Кюельский народный театр им.П.А.Ойунского (с. Ытык-Кюель, Таттинского улуса);

— МБУ Дом народного творчества им. А.И.Софронова – Алампа (с.Боробул, Таттинского улуса);

— МБУ «Чычымахский дом народного творчества «Айылгы» (с.Чычымах, Таттинского улуса);

— МБУ «Сельский дом культуры им.Н.И.Колодезникова (с.Мегино-Алдан, Томпонского района);

— МБУ Центр досуга «Мындаба» (с.Мындаба, Усть-Алданского улуса);

— МБУ «Кептенинский центр досуга им.П.П.Оготоева (с.Кептени, Усть-Алданского улуса);

— МБУ Усун-Кюельский центр досуга «Аргыс» (с.Усун-Кюель, Усть-Алданского улуса);

— МБУ Мохсоголлохский многофункциональный культурно-спортивный центр «Юность» (п.Мохсоголлох, Хангаласского улуса);

— МБУ КСК «Эрэл» (с.Синск, Хангаласского улуса);

— МБУ Дом народного творчества им.Д.М.Васильева (с.Мырыла, Чурапчинского улуса);

— МБУ Дом народного творчества «Алаьа» им.И.Г.Тимофеева – Теплоухова (с. Туора-Кюель, Чурапчинского улуса);

— МБУ КЦ «Айыллаан» (с.Чурапча, Чурапчинского улуса);

— МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай» (ГО «Город Якутск»);

— Автономное учреждение РС(Я) «Мирнинский театр»;

— ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя» (г.Якутск).

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Кроме того, партпроект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах.