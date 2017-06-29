АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
28
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.54
 67.69
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.06.2017, 12:45
Происшествия
Пьяный парень заколол ножом бездомного инвалида
29.06.2017, 12:37
Общество
Интервью
В Якутске открылся семейный клуб для детей с нарушениями речи
29.06.2017, 12:21
Общество
В УФСИН выбрали лучшего дежурного колонии
29.06.2017, 12:18
Финансы
Банкам вручили черные списки подозрительных клиентов
29.06.2017, 12:11
Политика
Ольга Балабкина провела личный прием граждан
29.06.2017, 12:08
Общество
МЧС напоминает правила безопасности на воде
29.06.2017, 12:04
Путешествия
В Якутии стартовала экспедиция по следам путешественника Обручева
29.06.2017, 12:00
Культура & Образование
Михаил Николаев проконтролировал подготовку к Съезду учителей музыки и ИЗО
29.06.2017, 11:58
Столица
В Якутске откроют мемориальный камень Дубровскому
29.06.2017, 11:51
Политика
Галина Данчикова провела прием граждан в поселке Жатай
29.06.2017, 11:42
Экономика
«Спасенье от жары – квас «ЯкуЦкий» от ФАПК «Якутия»
29.06.2017, 11:37
Политика
В Госдуме пройдут слушания по правам дольщиков
29.06.2017, 11:34
Культура & Образование
Анонс
Приглашение на концерт «Классика белых ночей»
29.06.2017, 11:30
Столица
Сегодня предстоят временные ограничения электроснабжения
29.06.2017, 11:25
Происшествия
В Якутске два пьяных водителя скрылись с места ДТП
29.06.2017, 11:20
Столица
Жорницкого перекроют, изменятся маршруты автобусов №2,3,5
29.06.2017, 11:03
Происшествия
Якутским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении администратора игрового зала.
29.06.2017, 10:50
Происшествия
Обнаружен служебный подлог на 5 млн рублей при ремонте дорог
29.06.2017, 10:45
Культура & Образование
Якутская ГСХА стала базовым вузом России
29.06.2017, 10:42
Республика
Начало 70-х ознаменовало крупнейшее событие в истории газификации Якутии
29.06.2017, 10:35
Общество
Миллион рублей для специалистов, переехавших на Дальний Восток
29.06.2017, 10:35
Финансы
Позитив
Алмазэргиэнбанк третьим в России присоединился к международной системе JCB, дарящей скидки и преференции
29.06.2017, 10:18
Происшествия
Cудебные пристава Якутии лихо выехали на встречную полосу
29.06.2017, 10:01
Культура & Образование
Идут конкурсные прослушивания «Скрипки Севера»
29.06.2017, 9:55
Экология
В Тулагино-Кильдямском наслеге стартовала акция «Вода – территория безопасности»
29.06.2017, 9:53
Происшествия
Почта России пресекла крупную мошенническую схему отправки «серой почты»
29.06.2017, 9:48
Общество
Сегодня день рождения журналиста
29.06.2017, 9:48
Политика
Юрий Трутнев выступил с критикой на совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры России
29.06.2017, 9:39
Республика
Николай Додохов: выдача разрешений начнется с 1 августа 
29.06.2017, 9:36
Столица
Якутск отпраздновал День молодежи
29.06.2017, 9:32
Происшествия
Внимание, массовые проверки!
29.06.2017, 9:21
Происшествия
Видео
Снимали на камеры и проезжали мимо. В Удачном произошло ДТП со смертельным исходом
29.06.2017, 8:40
Столица
Ысыах Туймаады — без автомобильных пробок
29.06.2017, 8:37
Общество
Фотофакт
Позитив
Егор Борисов заказал у народного мастера стул
29.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 29 июня 2017 г.
29.06.2017, 0:26
Политика
Олег Мезрин трудоустроен на своей родине
28.06.2017, 23:30
Желток
Фотофакт
Позитив
Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии
28.06.2017, 17:54
Общество
День открытых дверей трудовой мобильности молодёжи
28.06.2017, 17:52
Политика
Выборы 2017: Якутская ЕР выдвинет кандидатов на муниципальные выборы
28.06.2017, 17:50
Республика
Члены экипажа Международной космической станции поздравили якутян с открытием Ысыаха Олонхо
28.06.2017, 17:42
Республика
Фотофакт
В Сунтаре найдены древние руны?
28.06.2017, 17:40
Столица
Московская и татарская компании поборются за реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск»
28.06.2017, 17:33
Происшествия
Педофил предстанет перед судом
28.06.2017, 17:20
Столица
Именем Романа Дмитриева названа набережная в 202 микрорайоне Якутска
28.06.2017, 17:10
Республика
Объявлен республиканский фотоконкурс «Семейные традиции»
28.06.2017, 16:55
Общество
По 30 июня можно погасить долг за электроэнергию без пени
28.06.2017, 16:45
Культура & Образование
Грядет I республиканский Съезд учителей музыки и ИЗО
28.06.2017, 16:35
Культура & Образование
Студенты СПО сдают демонстрационные экзамены 
28.06.2017, 16:20
Спорт
Анонс
Программа ХХ юбилейной Спартакиады «Игры Манчаары»
28.06.2017, 16:10
Столица
Итоги «Ысыаха Туймаады-2017»: цифры и факты
28.06.2017, 15:56
Общество
29 июня касса «Энергосбыта» в Жатае будет закрыта
28.06.2017, 15:50
Культура & Образование
Открытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»
28.06.2017, 15:41
Экология
Год экологии: в Якутске открылась аэрокосмическая школа «Арктика и космос»
28.06.2017, 15:26
Республика
Эксклюзив
Депутат Дмитрий Семенов: Верхом на ысыах
28.06.2017, 15:02
Культура & Образование
Эксклюзив
И здесь, и там: Активная жизнь общества «Осуохай»
28.06.2017, 14:40
Происшествия
За сутки в Якутске в ДТП пострадали двое пешеходов
28.06.2017, 14:33
Экология
Школьники собрали мусор на Табагинском мысе
28.06.2017, 14:32
Экология
Некролог
Ушел из жизни директор парка «Ленские Столбы»
28.06.2017, 13:15
Республика
2 июля – день реки Лена
28.06.2017, 12:55
Культура & Образование
Безопасное лето в детском лагере «Кэскил»
28.06.2017, 12:45
Происшествия
В Якутске задержали юного угонщика авто
28.06.2017, 12:21
Республика
В Якутске и 16 улусах введен особый противопожарный режим
28.06.2017, 12:17
Общество
Некролог
Соболезнование близким, коллегам и друзьям профессора Егора Егорова
28.06.2017, 12:13
Столица
Городской пляж открыт до 21 часа
28.06.2017, 12:05
Культура & Образование
Дневник Международной исследовательской школы – 2017 
28.06.2017, 11:43
Столица
В Якутске пройдет Неделя бытового обслуживания — программа мероприятий
28.06.2017, 11:35
Происшествия
Видео
В Якутске по горячим следам задержан угонщик-рецидивист
28.06.2017, 11:23
Политика
Правительство решает вопросы проблемных участков в Хатассах
28.06.2017, 11:16
Культура & Образование
«Open. лекция» раскроет мир писателя Семена Данилова
28.06.2017, 11:09
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения ветерана здравоохранения
28.06.2017, 11:05
Политика
Галина Данчикова: «Господдержке сельского хозяйства уделяется особое внимание»
28.06.2017, 10:58
Путешествия
Для Якутии должен быть важен даже один турист
Архив новостей
Политика
29 июня 2017, 12:11
84

Ольга Балабкина провела личный прием граждан

27 июня 2017 года состоялся личный прием граждан заместителем Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народного депутата Ольги Валерьевны Балакиной в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия). 

На прием записалось пять человек. У каждого из них – свои проблемы, требующие решения.

Екатерина Ивановна обратилась с просьбой выяснить, будет ли признан аварийным двухэтажный деревянный дом, в котором она проживает и возможно ли будет ей получить квартиру, в случае его сноса. Кроме того, она попросила оказать содействие в выделении земельного участка для строительства дачи для семьи ее дочери, в которой имеется ребенок-инвалид.

Еще один вопрос, связанный с ветхим и аварийным жильем попросил решить Геннадий Николаевич, который выступил в качестве представителя инвалида второй группы, проживающего в доме по ул. Кузьмина. Дом признан аварийным, большинство жильцов расселено, но несколько семей всё еще проживают в данном доме.

В двух этих случаях от имени народного депутата Ольги Балабкиной будут направлены запросы в Департамент жилищных отношений города Якутска для разъяснения сложившейся ситуации и указания сроков предполагаемого расселения.

Еще один заявитель, отец, просит о переводе на бюджетное место дочери, обучающейся в одном из колледжей города. Дочь учится хорошо, кроме того, семья относится к категории малообеспеченных, и перевод на бюджетное место был бы большим подспорьем для семейного бюджета. На имя директора образовательного учреждения направлено ходатайство о рассмотрении вопроса.

Сирота Зоя Дмитриевна попросила оказать содействие с признанием жилья непригодным для проживания. Ей, как сироте, было выделено жилое помещение, но дом, в котором оно предоставлено, имеет трещины, с нарушениями выполнена система канализации, квартиры постоянно топит. Ольга Валерьевна предложила следующее решение вопроса. В прокуратуру будет направлено письмо, с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать соответствующую правовую оценку. После проверки прокуратуры и получения ответа заявительница будет еще раз приглашена и ей будет оказана юридическая консультация о том, какие действия ей лучше всего предпринять.

Виктория Викторовна обратилась с просьбой ходатайствовать перед Министерством труда и социального развития республики о выделении квоты для ребенка в Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ». Мальчик получил сильную психологическую травму после того, как его брат перенес тяжелое заболевание и впал в вегетативное состояние. У него наблюдаются расстройства речи на фоне резидуально-органического поражения центральной нервной системы. На имя министра направлено письмо с ходатайством рассмотреть возможность внеочередного выделения квоты, что позволит пройти курс реабилитации и надеяться на улучшение состояния ребенка.

«Каждый раз, проводя прием граждан, мы, народные депутаты, сталкиваемся с самими проблемами, которые не решались в течение длительного времени. Все они индивидуальны, по каждому из них нет готового рецепта, и каждый случай мы рассматриваем и решаем по-разному. Главное здесь одно – граждане должны получить помощь, они должны получить поддержку. Интересы гражданина, человека – превыше всего», — резюмировала итоги приема Ольга Балабкина.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресса "Единая Россия"
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.06.2017, 15:41
Желток
Эксклюзив
Позитив
Фотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии
26.06.2017, 15:13
Столица
Позитив
Взлет молодого Дархана
23.06.2017, 18:41
Политика
Два якутянина попали в кадровый резерв президента России
26.06.2017, 12:27
Общество
Некролог
Памяти Иосифа Алексеевича Николаева
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
25.06.2017, 10:22
Политика
Экстра
СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска
27.06.2017, 14:36
Спорт
Позитив
В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!
27.06.2017, 0:18
Происшествия
Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?
23.06.2017, 11:49
Политика
Экстра
«Единая Россия» выдвинула своего кандидата на выборах главы Якутска
26.06.2017, 22:10
Общество
Некролог
Ушел из жизни профессор Егор Егоров
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
29.06.2017

Михаил Николаев проконтролировал подготовку к Съезду учителей музыки и ИЗО

Экономика
29.06.2017

«Спасенье от жары – квас «ЯкуЦкий» от ФАПК «Якутия»

Политика
29.06.2017

Олег Мезрин трудоустроен на своей родине

Политика
28.06.2017

Выборы 2017: Якутская ЕР выдвинет кандидатов на муниципальные выборы

Фотофакт
Республика
28.06.2017

В Сунтаре найдены древние руны?

Эксклюзив
Культура & Образование
28.06.2017

И здесь, и там: Активная жизнь общества «Осуохай»

Некролог
Экология
28.06.2017

Ушел из жизни директор парка «Ленские Столбы»

Видео
Происшествия
28.06.2017

В Якутске по горячим следам задержан угонщик-рецидивист