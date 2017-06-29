Ольга Балабкина провела личный прием граждан

27 июня 2017 года состоялся личный прием граждан заместителем Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народного депутата Ольги Валерьевны Балакиной в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия).

На прием записалось пять человек. У каждого из них – свои проблемы, требующие решения.

Екатерина Ивановна обратилась с просьбой выяснить, будет ли признан аварийным двухэтажный деревянный дом, в котором она проживает и возможно ли будет ей получить квартиру, в случае его сноса. Кроме того, она попросила оказать содействие в выделении земельного участка для строительства дачи для семьи ее дочери, в которой имеется ребенок-инвалид.

Еще один вопрос, связанный с ветхим и аварийным жильем попросил решить Геннадий Николаевич, который выступил в качестве представителя инвалида второй группы, проживающего в доме по ул. Кузьмина. Дом признан аварийным, большинство жильцов расселено, но несколько семей всё еще проживают в данном доме.

В двух этих случаях от имени народного депутата Ольги Балабкиной будут направлены запросы в Департамент жилищных отношений города Якутска для разъяснения сложившейся ситуации и указания сроков предполагаемого расселения.

Еще один заявитель, отец, просит о переводе на бюджетное место дочери, обучающейся в одном из колледжей города. Дочь учится хорошо, кроме того, семья относится к категории малообеспеченных, и перевод на бюджетное место был бы большим подспорьем для семейного бюджета. На имя директора образовательного учреждения направлено ходатайство о рассмотрении вопроса.

Сирота Зоя Дмитриевна попросила оказать содействие с признанием жилья непригодным для проживания. Ей, как сироте, было выделено жилое помещение, но дом, в котором оно предоставлено, имеет трещины, с нарушениями выполнена система канализации, квартиры постоянно топит. Ольга Валерьевна предложила следующее решение вопроса. В прокуратуру будет направлено письмо, с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать соответствующую правовую оценку. После проверки прокуратуры и получения ответа заявительница будет еще раз приглашена и ей будет оказана юридическая консультация о том, какие действия ей лучше всего предпринять.

Виктория Викторовна обратилась с просьбой ходатайствовать перед Министерством труда и социального развития республики о выделении квоты для ребенка в Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ». Мальчик получил сильную психологическую травму после того, как его брат перенес тяжелое заболевание и впал в вегетативное состояние. У него наблюдаются расстройства речи на фоне резидуально-органического поражения центральной нервной системы. На имя министра направлено письмо с ходатайством рассмотреть возможность внеочередного выделения квоты, что позволит пройти курс реабилитации и надеяться на улучшение состояния ребенка.

«Каждый раз, проводя прием граждан, мы, народные депутаты, сталкиваемся с самими проблемами, которые не решались в течение длительного времени. Все они индивидуальны, по каждому из них нет готового рецепта, и каждый случай мы рассматриваем и решаем по-разному. Главное здесь одно – граждане должны получить помощь, они должны получить поддержку. Интересы гражданина, человека – превыше всего», — резюмировала итоги приема Ольга Балабкина.