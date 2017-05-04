Ольга Балабкина о проекте «Местный дом культуры»

В конце апреля в городе Омск прошел Форум Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура – национальный приоритет».

Работа Форума была организована в формате четырех дискуссионных площадок: «Местный дом культуры – новая модель», «Культура и образование», «Театры и музыкальное творчество», «Историческая память» – и пленарного заседания.

В мероприятии приняли участие около 700 человек: представители учреждений культуры Сибирского федерального округа, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, представители Министерства образования и науки и Министерства культуры.

Основными темами Форума стали доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

В ходе обсуждения выработаны рекомендации, которые, наряду с другими предложениями, включены в проект общей резолюции и были представлены в ходе пленарного заседания Форума Председателю Партии, Председателю Правительства РФ Д.А.Медведеву. Оргкомитету Форума поручено доработать Резолюцию с учетом новых предложений в двухнедельный срок, после чего представить итоговый документ на подпись Председателю Правительства РФ.

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), заместитель Секретаря ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по АПМ, региональный координатор проекта «Местный дом культуры» Ольга Балабкина:

— «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проекта «Местный дом культуры» планирует модернизировать до конца года 1600 домов культуры из 71 региона. На реализацию партпроекта выделено 1,4 млрд рублей. До конца года объекты в рамках партпроекта будут сданы, и материально-техническая база обновится. Средства будут направлены на модернизацию оборудования, которое не обновлялось десятилетиями, около 300 домов культуры будут полностью отремонтированы

В партийный проект на этот год вошли 25 учреждений культуры в Республике Саха (Якутия). Так, проект будет реализован в МО «Ламынхинский национальный наслег» Кобяйского улуса (МБУ ЭКЦ «Гяван»), МО «Нахаринский 2-й наслег» МО «II Нахаринский наслег» Мегино-Кангаласского улуса (МКУК «Многофункциональный культурный комплекс»), МО «Хоринский 1-й наслег» Усть-Алданского улуса (МБУ «Чаранский центр досуга имени И.И.Находкина»), МО «Онхойский наслег» Верхневилюйского улуса (МБУ «Онхойский центр досуга»), МО «Доллунский наслег» Мегино-Кангаласского улуса (МБУК «Многофункциональный культурный комплекс»), МО «Хатын-Арынский наслег» Намского улуса (МБУ Центр досуга «Сайдыы»), МО «Тойбохойский наслег» Сунтарского улуса (МБУ Социально-культурный центр «Кыталык»), СП «Теплоключевской наслег» Томпонского района (МБУ «Сельский дом культуры «Дорожник» ), МО «Село Верхневилюйск» Верхневилюйского улуса (МАУ «Центр народного творчества»), МО «Ожулунский наслег» Чурапчинский улус (МБУ «ЦД «Сайдыс»), МО «Саскылахский национальный (эвенкийский) наслег» Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (МБУ «Этнокультурный центр «Алмаз»), МО «Модутский наслег» Намского улуса (МБУ «Дом культуры им. И.С.Охлопкова»), МО «Легойский 2-й наслег» Усть-Алданского улуса (МБУ «Тулунинский Центр досуга «Сайдыы»), «Жиганский наслег (поселок)» Жиганского национального эвенкийского района (МБУ Этнокультурный центр «Эйгэ»), МО «Сунтарский наслег» Сунтарского улуса (МБУ «Социально-культурный центр «Добун» ), МО «Национальный наслег Кюпцы» Усть-Майского улуса (МБУ «Эвенкийский этнокультурный центр народного творчества «Чээчэбил» ), СП «Нижне-Бытантайский наслег» Эвено-Бытантайского национального улуса (МБУ «Этнокультурый центр «Маранга»), МО «Жохсогонский наслег» Таттинского улуса (МБУ «Культурный центр досуга им. А.И. Софронова»), МО «Саныяхтахский наслег» Олекминского района (МБУ «Центр досуга «Калина»), МО «Шологонский наслег» Горного улуса (МБУ «Шологонский центр досуга»), МО «Мальжагар-ский 1-й наслег» Хангаласского улуса (МБУ «Центр культуры «Дьиэрэй Ырыа им. В.Г. Григорьева»), МО «Амгинский наслег» Амгинского улуса (МБУ «Амгинский Центр культуры им. Ф.Потапова»), МО «Город Среднеколымск» Среднеколымского улуса (МБУ «Культурно-досуговый центр «Кулума»), СП «Кемпендяйский наслег» Сунтарского улуса (МБУ «Культурно-спортивный центр «Сайдыы»), СП «Кюлетский 1-й наслег» Вилюйского улуса (МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Сайдыы»).

Местные дома культуры, особенно в 90-е, в большинстве своем пришли в упадок и сегодня не обладают достаточной материальной базой. Между тем, для небольших городов и поселков они часто являются единственными культурными учреждениями.

Важно, чтобы и региональные, и муниципальные власти, получив деньги из центра, не переставали оказывать поддержку театрам из собственных бюджетов. Мы не замещаем обязательства региональные и федеральные. Важно, чтобы это происходило и на региональном, и на муниципальном уровне. Федеральная власть будет помогать, но только совместными усилиями мы сможем добиться большего.