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Олени, медведи, еноты летали на самолетах — что сдавали «в багаж» в аэропорту Якутск

Топ-7 необычных грузов, которые обработал в этом году аэропорт «Якутск».

Аэропорт «Якутск» — один из крупных транспортных узлов Якутии, ежегодно здесь обрабатывают до 15 тысяч тонн грузов. Мы решил рассказать о самых необычных, которые прошли через главную воздушную гавань Якутии в 2017 году.

7. Живые елки

Открывают наш рейтинг живые елки. Казалось бы, зачем перевозить самолетом елки, если большая часть республики покрыта тайгой? Оказалось, что такая необходимость, хоть и редко, но возникает. В этом году несколько живых деревьев отправились в Булунский улус, где елки не растут.

6. Семья енотов

На шестом месте – семейство енотов. В отделе грузовых перевозок столичного аэропорта рассказали, что семья из трех енотов переезжала на новое место жительства со своими хозяевами.

5. Дождевые черви

Да-да. Дождевые черви тоже летают самолетами. Как правило, их привозят владельцы магазинов для охотников и рыболовов. Видимо, тех червей, что обитают в Якутии недостаточно, чтобы покрыть потребности рыбаков. Они занимают пятую строчку нашего рейтинга.

4. Стадо оленей

На четвертом месте – стадо северных оленей. Рогатые пассажиры прибыли в Якутск для участия в IV слете оленеводов, который походил в марте этого года. Животные прилетели в салоне пассажирского самолета из поселка Саскыллах Анабарского улуса (Якутия). Чтобы перевезти такое количество парнокопытных, из салона пришлось убрать пассажирские сиденья. В аэропорту их встретили сотрудники Россельхознадзора, все животные чувствовали себя удовлетворительно.

3. Технеций

Третье месть занимает  технеций. Мало кто знает, что через аэропорт «Якутск» еженедельно проходит несколько килограммов этого радиоактивного изотопа. Его доставляют для Медицинского центра, и без него была бы невозможна компьютерная томография. Чтобы томографы в медицинских  учреждениях республики могли  работать, аэропорт «Якутск» оформил лицензию на обращение с радиоактивными веществами. Дело в том, что технеций короткоживущий изотоп и доставить его в Якутию можно только самолетом, но, если аэропорт не имеет соответствующей лицензии, авиакомпании не примут этот груз к перевозке.

2. Пара цирковых дельфинов

На втором месте — пара дельфинов из Московского дельфинария, которые приезжали на гастроли в Якутск летом этого года. Их перевозили в специальном аквариуме, общий вес которого составил более 2 тонн. Как признались сотрудники аэропорта, дельфины заставили их поломать голову: когда аквариум выгрузили из самолета, оказалось, что вилы погрузчика недостаточно длинные, для того, чтобы  перенести его в грузовую машину. Пришлось придумывать специальную конструкцию из поддонов и с ее помощью грузить дельфинов в автомобиль.

1. Белая медведица Харчаана

Первую строчку нашего рейтинга по праву занимает белая медведица Харчаана. В конец ноября она отправилась на постоянное место жительства в зоопарк Санкт-Петербурга. Ее перевозка происходила в два этапа: сначала в Якутск доставили специальную  металлическую клетку, изготовленную петербургским  зоопарком. Она соответствовала всем стандартам перевозки хищных животных и была сделана с учетом люка самолета и размера Харчааны. В конце ноября клетка отправилась обратно в Санкт-Петербург, но уже с медвежонком. Перевозку Харчаана перенесла хорошо, и быстро адаптировалась на новом месте.

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Источник: Пресс-служба AO «Аэропорт Якутск».
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