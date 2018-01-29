Оленеводы Якутии встретят команду итальянских альпинистов

Сегодня экспедиция Симоне Моро на буранах выезжает из Улахан-Чистая Момского района Якутии до стоянки оленеводов – конечного пункта экспедиции перед восхождением на гору Победа.

Планируется, что Симоне Моро, Тамара Лунгер, Маттео Занга и Олег Сайфулин пробудут на стоянке оленеводов несколько дней в ожидании наиболее низких температур, чтобы совершить историческое восхождение на Победу.

Напомним, команда итальянских альпинистов приехала в Якутию 24 января для совершения зимнего восхождения на наивысшую точку Якутии и Северо-Востока Сибири.