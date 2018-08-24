Оленеводы Утаи, защищая стадо, пристрелили за лето семь медведей

За летний период оленеводам Утаи Верхнеколымского района пришлось пристрелить семь медведей, которые не давали покоя стаду в 204 головы. Об этом ulus.media рассказала руководитель оленеводческого хозяйства «Оралчилмай» Мария Слепцова. Такое большое количество хищных животных в одной местности давно не встречалось.

«Сказались наводнения, — отмечает Мария Михайловна, — Из-за подъема уровня воды медведи пришли в горы, где пасутся оленьи стада. Чувствуя близкое присутствие хищников, олени разбегаются в разные стороны. Так, 69 голов ушли на старое летнее пастбище. Часть оленей не удалось разыскать до сих пор».

На помощь двум пастухам-оленеводам хозяйства дополнительно был отправлен третий. Руководитель хозяйства заключила договор аренды на двух лошадей, чтобы оленеводам было легче пасти, заниматься розыском пропавших оленей и охранять стадо.

Весной медведи преследовали оленей данного хозяйства, им удалось завалить важенку, бура и нескольких оленят. Тогда охотники хозяйства отстрелили двух хищников.

Чтобы сохранить поголовье оленей, приходится дежурить круглосуточно. Они используют отпугиватели, стреляют из ружья в воздух. Но в крайних случаях приходится идти на физическое уничтожение хищников.