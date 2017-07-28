Оленеводы Алданского района обсудили насущные проблемы с комитетом по делам Арктики

Алданский район с целью контроля внедрения методики составления технологических карт и расчета нормативных затрат содержания оленей посетила группа Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики. В состав группы вошли первый заместитель председателя Иван Павлов, заведующий лабораторией ЯНИИСХ Валерий Федоров и главный специалист Госкомитета Надежда Евсеева.



На приеме у первого заместителя главы района Расиля Халиуллина члены группы обсудили проблематику таежного оленеводства, участие района и Госкомитета РС (Я) по делам Арктики в решении вопросов домашнего оленеводства. Стороны отметили положительные тенденции по вопросам борьбы с хищниками, взаимодействие по дальнейшему развитию отрасли.

Группа с участием начальника управления сельского хозяйства Алданского района Николая Максимова провела выездное совещание в селе Хатыстыр с представителями оленеводческих хозяйств. На встрече обсуждалось текущее положение дел в отрасли и ход внедрения новой методики составления технологических карт и расчета нормативных затрат содержания оленей в таежной зоне. Вопросы в основном касались травежа оленей волками и медведями, а также участия в отборах по строительству коралей, изгородей, маршрутных домиков. Состоялась живая и конструктивная беседа с оленеводами.



Главам муниципальных образований и руководителям оленеводческих бригад рекомендовано усилить контроль за соблюдением норм технологической карты. Особое внимание уделить начислению заработной платы работникам оленеводства: не ниже минимального размера оплаты труда республики. Не допустить сокращения численности оленеводов.