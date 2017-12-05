Оленекский район получит новый зимник с выходом в Красноярский край

Руда Томторского редкометального месторождения будет вывозиться на переработку через Хатангский морской торговый порт (Красноярский край). Об этом объявил в ходе брифинга управляющий директор ООО «Востокинжиниринг» Сергей Сергиенко.

По его словам, мощности порта Хатанги при существующих причалах и грузоподъемном оборудовании позволяют перерабатывать до 300 тысяч тонн грузов в год.

«Там есть специальные площадки для хранения руды. Это для нас оптимальный вариант», — подчеркнул С. Сергиенко.

Для транспортировки руды будет построен специальный автозимник протяженностью не более 180 км. Новый зимник свяжет Оленекский район с Красноярским краем и портом Хатанга. Пользоваться зимником смогут и местные жители.

«Маршрут не предполагает использование рек для перевозки руды, не пройдет через населенные пункты и не затронет особо охраняемые природные территории. Единственная переправа на территории республики будет через реку Анабар», — заявил он.

Как отметил руководитель компании, в настоящее время выполнена камеральная оценка возможности строительства зимника, подписано соглашение о намерениях с Хатангским морским торговым портом. Строительство зимника запланировано на конец 2020 года. Начало перевозки руды – с января 2021 года.

На автотранспортном предприятии будет создано до 500 рабочих мест. Приоритет в трудоустройстве будет отдан жителям Оленекского района и Республики Саха (Якутия).

Оксиды редкоземельных металлов являются стратегическими материалами, применяемыми в ракетостроении, производстве магнитов, электродвигателей, ветровых и солнечных электростанций, компьютеров, мобильных телефонов, оборудования для химической промышленности и всей современной электронной техники, а также в медицине.