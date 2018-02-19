Олекминцы просят новые «Метеоры»

С 15 по 17 февраля рабочая группа под руководством первого заместителя Председателя Правительства Якутии — министра сельского хозяйства и продовольственной политики Петра Алексеева побывала с отчётом Правительства в Олёкминском районе.

Погруппа во главе с первым заместителем министра инновации и предпринимательства республики Евгением Ноговицыным отчиталась в населённых пунктах Малыкан, Саныяхтаах, Марха.

Малыкан находится в 280 километрах от райцентра. Жители села на встрече поставили вопросы обустройства зимника «Умнас» (Улахан Ан — Олекминск), замены старых судов «Метеор» на новые, подключения к тепловой сети частных домов.

Сотрудник министерства транспорта Дмитрий Пермяков объяснил перегруженность «Метеоров» этим летом, сбоем работы аэропорта. Переток всех пассажиров на речной транспорт случился из-за этого. На линии речных перевозок по маршруту Якутск — Олёкма сегодня работает устаревший флот. ООО «Пассажирское управление» не имеет возможности брать в лизинг, так как производители судов дают в лизинг с расчётом рентабельности южных рек, типа Волги, где перевозка производится восемь месяцев в год, когда как на северных реках сезон только четыре месяца. Поэтому ООО пока ограничивается заменой двигателей на судах. Корпуса остаются старыми.

Не только малыканцы, но жители всех прибрежных наслегов Лены пожаловались на случаи с поломкой судов во время пути. Многим приходилось ждать посреди реки прихода другого катера. Этот вопрос внесён в протокол для рассмотрения на уровне правительства республики.