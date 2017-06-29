Олег Мезрин трудоустроен на своей родине

Экс-глава Следственного управления СКР по Якутии Олег МЕЗРИН назначен заместителем руководителя Следкома Кировской области, сообщает ЯСИА.

Напомним, 1 мая президент России Владимир ПУТИН отправил в отставку несколько генералов в разных силовых структурах страны. В их числе оказался и Олег Мезрин.

Предположительно, Мезрина уволили из-за коррупционного скандала, в котором фигурировал начальник отдела кадров ведомства Артем ДЬЯКОНОВ. Сообщалось, что последний злоупотреблял своими полномочиями при распределении премий сотрудников управления.

Преемник Мезрина на пост руководителя Следкома Якутии еще не назначен.

СПРАВКА

Мезрин Олег Александрович

1986 – 1987 — студент Кировского политехнического института, г. Киров Кировской области;

1987 – 1989 — служба в рядах Советской Армии, г. Краснокаменск Читинской области;

1989 – 1995 — учеба в Уральской государственной юридической академии, г. Екатеринбург;

1994 – 1995 — следователь прокуратуры г. Киров Кировской области;

1995 – 1996 — следователь прокуратуры Ленинского района г. Кирова Кировской области;

1996 – 1997 — следователь следственного отдела прокуратуры г. Кирова Кировской области;

1997 – 1998 — прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления прокуратуры Кировской области;

1998 – 2001 — старший прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления прокуратуры Кировской области;

2001 — 2002 — заместитель прокурора Ленинского района г. Кирова Кировской области;

2002 – 2003 — начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления прокуратуры Кировской области;

2003 — 2004 — начальник отдела по надзору за следствием в органах прокуратуры следственного управления прокуратуры Кировской области;

2004 – 2005 — прокурор Ленинского района г. Кирова Кировской области;

2005 – 2007 — заместитель прокурора Республики Саха (Якутия);

2007 — 2011 — руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Саха (Якутия);

2011 — 2017 — руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).