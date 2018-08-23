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23 августа 2018, 17:58
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Олег Иванников: В республике проходит конкурентная и честная избирательная кампания

23 августа в Общественной палате Якутии состоялась встреча общественников и экспертов республики с представителем Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», кандидатом исторических наук, подполковником запаса Олегом Иванниковым. Темой разговора стала роль общественного контроля на выборах.

«Основная задача гражданского контроля – это проведение честных, открытых и доступных выборов, отсутствие политической коррупции, что всегда способствует развитию избирательной системы. Сегодня мы уже можем сделать однозначные выводы, что у вас в республике проходит конкурентная и честная избирательная кампания. Это говорит о том, что в обществе уже сформировался запрос на чистые и честные выборы, которые будут на перспективу еще находится под контролем общественных организаций», — сказал в своем выступлении Иванников.

Он отметил, что никто не знает лучше свой родной край кроме общественников, которые здесь проживают. Поэтому, по его словам, очень важно, что общество будет контролировать само себя. При этом Олег Иванников озвучил, что все же, наверное, лучшим наблюдателем является простой гражданин, который сейчас имеет все возможности в случае какой-то несправедливости сообщить через социальные сети, поделиться со знакомыми.

«Поэтому какое бы количество наблюдателей не работало на избирательных участках, мнение граждан всегда является ключевым», — подчеркнул представитель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль».

Олег Иванников сказал, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова большое внимание уделяет работе молодежных избирательных комиссий. Потому что это определенный социальный лифт для многих молодых людей, которые начинают свой трудовой путь сначала наблюдателями, а после идут работать в избирательную систему. А избирательная система, как и любая другая организация, постоянно требует прихода новых кадров, которые можно воспитать только у себя.
Представитель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников сообщил, что в ближайшее время будет формироваться Научный консультационный совет ЦИК России. Он отметил, что республике необходимо рекомендовать своих представителей для включения в этот совет. По его информации, отобранные эксперты будут непосредственно работать над созданием Избирательного кодекса, который в ближайшее время будет представлен профессорско-преподавательским составом МГУ к изучению, и общественники Якутии могли бы также принять участие в его обсуждении.

Подводя итоги встречи, Олег Иванников отметил, что в целом ситуация по выборам в республике понятная. Он считает, что никаких вмешательств она извне не требует.

«Выборы пройдут честно, открыто, доступно», — подытожил Иванников.

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» – одна из самых авторитетных, которые действуют в России в сфере контроля за избирательным законодательством. Олег Иванников отметил, что каждая избирательная кампания в РФ – уникальна из-за особенностей регионов. Ассоциация готовит различные материалы по подготовке наблюдателей. Так как избирательное законодательство достаточно сложное для понимания даже для специалистов, не говоря уже о наблюдателях, добровольных помощниках избирательной комиссии, те курсы, которые проводятся ими по подготовке наблюдателей, позволяют получить необходимые знания для того, чтобы можно было действительно проявить себя на избирательном участке в случае возникновения какой-то сложной правовой ситуации по оказанию поддержки председателю комиссии и членам участковых комиссий.

Во встрече выступили и.о. председателя Общественной палаты РС(Я) Айхал Габышев, Уполномоченный по правам человека в РС(Я) Сардана Гурьева. Общественники обсудили с представителем Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олегом Иванниковым вопросы осуществления гражданского контроля на выборах.

Источник: Екатерина Готовцева.
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