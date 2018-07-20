Октемскую плотину прорвало из-за повышения уровня воды

Прорыв плотины произошел сегодня, 20 июля, из-за повышения уровня воды в Хангаласском районе Якутии. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

«Прорыв плотины произошел сегодня из-за повышения уровня воды. Пока рост уровней воды не останавливается, хотя по прогнозам вода должна убывать. Район готовится объявить режим ЧС в случае сохранения роста отметок», — сообщили в ЕДДС.

Также сотрудники службы отметили, что в других районах уже начался спад уровней воды.