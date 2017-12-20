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20 декабря 2017, 13:10
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В Губинском округе прошел Форум трудовой молодежи

В актовом зале АО «ЛОРП» состоялся окружной форум трудовой молодежи. Экспертами форума выступили бизнес-психолог, тренер Алена Шкулепо, преподаватель кафедры инновационного менеджмента ВШИМ при Главе РС (Я) Василий Кривошапкин и новый начальник отдела по связям с общественностью Окружной администрации города Якутска Иван Сергин.

Впервые форум был проведен ровно год назад для молодых сотрудников Межрайонной налоговой инспекции №5 по РС (Я).

В этом же году по инициативе Молодежного совета Губинского округа, согласно плану мероприятий Года добра в Губинском округе форум проводился для молодых специалистов предприятий и учреждений округа.

Миссия форума — приобретение новых компетенций. Самая активная молодежь округа в возрасте до 35 лет собралась, чтобы набраться новых знаний в области трудовых коммуникаций и мотивации, работе в медиа пространстве, проектного управления. В работе форума приняли участие молодые специалисты АО «ЛОРП», АО «Саханефтегазсбыт», Якутского института водного транспорта, Управления налоговой службы по РС (Я), Управления федеральной службы исполнения наказаний по РС (Я), МВД по РС (Я), Управление почтовой связи по РС (Я), управляющей компании «ЖКХ Губинский», СОШ №21 и СОШ №33 имени Л.А. Колосовой.

Форум открыл руководитель Управления Губинского округа Любовь Саввина, пожелав участникам плодотворной работы и новых идей, которые будут полезны в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Каждое выступление имело свою особенность, участники форума задавали интересующие их вопросы, обменивались мнениями. Форум будет проходить ежегодно.

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Источник: Управление Губинского округа
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