Окружная спартакиада дошкольников Сайсарского округа

18 мая в МБДОУ №51 «Кэскил» проведена ежегодная спартакиада дошкольников «Надежда Туймаады».В Спартакиаде приняли участие 7 команд воспитанников детских садов: №51«Кэскил»,№20«Надежда», №42«Мамонтенок»,№41«Росинка»,№75«Ивушка»,№56«Пушинка»,№39«Остуоруйа дойдута».

Соревнования проходили по пяти видам: личное первенство по бегу на 20 метров, бросание набивного мяча, метание мешочка с песком вдаль, прыжки в длину с места и командный бег-эстафета с махалкой (дэйбиир).

В атмосфере спортивного праздника дети показали свою отличную физическую подготовку: быстроту, ловкость, прыгучесть, силу и выносливость.

По результатам азартных соревнований в общекомандном зачете призовые места заняли:

Первое место- МБДОУ № 42 «Мамонтенок»;

Второе место -МБДОУ №51 «Кэскил»;

Третье место- МБДОУ № 20 «Надежда».

Все дети, занявшие призовые места и инструктора физической культуры награждены медалями и грамотами Управления Сайсарского округа.

Всем участникам желаем и в дальнейшем заниматься спортом, бодрости духа и крепкого здоровья.

Управление Сайсарского округа