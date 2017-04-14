Окружная администрация Якутска соболезнует…

Окружная администрация города Якутска выражает соболезнование начальнику Департамента экономики СТРУЧКОВОЙ Анне Александровне в связи с утратой после продолжительной болезни любимой матери СТРУЧКОВОЙ Эстафеты Ивановны, ушедшей на 86-м году жизни.

Эстафета Ивановна, многодетная мама, вдова ветерана ВОВ, внесла неоценимый вклад в становление почтовой связи республики, проработав 42 года начальником отделений почтовой связи Томпонского и Мегино-Кангаласского улусов.

За долголетний добросовестный труда была награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник Министерства Связи СССР», знаком Победителя 12-й пятилетки (1991 г.), медалью И.Сталина, Г.Жукова, серебряной медалью газеты «Саха сирэ» (2001 г.), Знаком «Гражданская доблесть» в 2006 г.

За особый вклад в реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы средств связи Республики Саха (Якутия) награждена нагрудным Знаком отличия «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» №1412 от 06 мая 2010г., Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса и Тюнгюлюнского наслега Мегино-Кангаласского улуса.

Как человек с активной жизненной позицией, Эстафета Ивановна занималась художественной самодеятельностью, пела в хоре, участвовала в театральных постановках, посещала все культурные, спортивные и общественные мероприятия района и города Якутска, где проживала в последнее время.

Многодетная мама воспитала шестерых детей и помогала растить внуков, правнука. Все ее дети получили высшее образование и работают на ответственных постах городского и республиканского уровня.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Источник: Окружная администрация города Якутска