Окружная администрация и Якутская городская Дума соболезнуют

Руководство Окружной администрации города Якутска и Якутской городской Думы выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины после продолжительной болезни директора Музея и Центра хомуса мира, отличника образования Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), почетного гражданина села Техтюр Хангаласского улуса (района) и села Табага Мегино-Кангаласского улуса
Николая Спиридоновича ШИШИГИНА — Испиэн Уола.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.
Николай Спиридонович внес неоценимый вклад в сохранение и развитие якутского хомуса, во многом благодаря его подвижничеству и целеустремленности Якутск стал центром варганного искусства в мире.
Светлая память о Николае Спиридоновиче навсегда останется в наших сердцах и сохранится в его наследии.
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