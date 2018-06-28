Окружная администрация и Якутская городская Дума соболезнуют

Руководство Окружной администрации города Якутска и Якутской городской Думы выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины после продолжительной болезни директора Музея и Центра хомуса мира, отличника образования Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), почетного гражданина села Техтюр Хангаласского улуса (района) и села Табага Мегино-Кангаласского улуса

Николая Спиридоновича ШИШИГИНА — Испиэн Уола.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Николай Спиридонович внес неоценимый вклад в сохранение и развитие якутского хомуса, во многом благодаря его подвижничеству и целеустремленности Якутск стал центром варганного искусства в мире.

Светлая память о Николае Спиридоновиче навсегда останется в наших сердцах и сохранится в его наследии.