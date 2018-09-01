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Общество
1 сентября 2018, 10:27
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Окружная администрация города Якутска поздравляет с Днем знаний

Уважаемые учителя и родители!

Дорогие школьники и студенты!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

За летние каникулы вы отдохнули, набрались сил и, наверно, успели соскучиться по учебным занятиям, своим учителям и друзьям. В новом учебном году вас ждут новые открытия и встречи, яркие впечатления, которые запомнятся на всю жизнь.

1 сентября – особенно памятный и важный день для первоклассников и их родителей. Нынче мы снова приветствуем более 5 тысяч ребят, впервые с волнением переступающих порог школы.

А через 11 лет большинство из нынешних первоклассников вольются в ряды студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, для которых День знаний еще на несколько лет останется началом учебного года.

Школьные годы дарят не только теплые воспоминания, но и крепкие фундаментальные знания. Мы, взрослые, обязаны обеспечить подрастающему поколению необходимые условия для учебы, в первую очередь, современные школы, оснащенные по последнему слову. К концу 2018 года в Якутске будут сданы три школы по программе государственно-частного партнерства — средние школы № 6, № 25, национальная школа «Айыы кыhата», а также завершится строительство средней инклюзивной школы № 35 по федеральной программе. За счет выкупа зданий в городе Якутске создано 1100 дополнительных учебных мест для учащихся младших классов. Продолжится строительство школ в рамках федеральной программы и при поддержке республики.

Сегодня в общеобразовательных учреждениях городского округа обучается более 43 тысяч детей – это треть всех учащихся республики. В 2018 году с золотой медалью за особые успехи в учении школу закончил 141 выпускник столицы. Учащиеся ежегодно подтверждают свои знания высокими результатами Единого государственного экзамена, а также высокими показателями по предметным олимпиадам, научным конференциям, добиваются успехов в спорте и творчестве, достойно представляя город на республиканском, всероссийском и международном уровнях. За это мы благодарим педагогов и родителей.

Совместными усилиями мы достигнем еще больших успехов в образовательном процессе и воспитании нового поколения достойных граждан нашей страны и патриотов родного города.

Желаю всем успехов в учебе и труде, профессиональных достижений, счастья и благополучия!

Пусть новый учебный год станет для каждого еще одной ступенькой к дальнейшим свершениям и новым увлекательным открытиям.

С праздником!  С Днем знаний!

Дмитрий Садовников, исполняющий обязанности главы городского округа «город Якутск»

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