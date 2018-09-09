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9 сентября 2018, 10:21
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Окружная администрация города Якутска поздравляет с Днем города!

Уважаемые жители и гости столицы!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично сердечно поздравляю вас с 386-летием любимой столицы!

Традиционно во второе воскресенье сентября мы празднуем День рождения города. Наш Якутск – город старинный и в то же время молодой. Основанный русскими первопроходцами в 1632 году, Якутск на века стал форпостом освоения Дальнего Востока и Крайнего Севера России. Здесь во взаимном обогащении культур зародились литература, наука и искусство, которыми гордится многонациональный народ нашей республики.

В наш современный век Якутск стремительно растет и развивается, занимая по численности населения 63-е место в России, а по среднему возрасту жителей является самым молодым городом на Дальнем Востоке. Здесь живет каждый третий житель республики, и рождается треть всех детей. По последним данным, в Якутске живет более 325 тысяч человек.

На пороге четырехсотлетия Якутск успешно развивается по всем направлениям Стратегии-2032: ведется активное строительство жилья и социальных объектов, масштабная плановая реконструкция улично-дорожной сети, растут доходы малого и среднего бизнеса, производство и потребление местной сельхозпродукции.

В Год новаторства в Якутске происходят значительные позитивные изменения общественного пространства. Ко Дню города в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы открываем Сквер труженикам тыла, который символизирует преемственность поколений и станет новой достопримечательностью Якутска. В течение всего года в дар горожанам открываются новые скверы, теплые остановки, современные арт-объекты, детские игровые и спортивные воркаут-площадки во дворах.

Все это стало возможным, благодаря поддержке и участию жителей Якутска. Город открыт для гражданских инициатив. Многолетняя успешная реализация общественных проектов при поддержке грантов главы города и «Народного бюджета» стали ярким тому подтверждением. В 2018 году к развитию общественных пространств активно подключаются городские сообщества, в первую очередь, предприниматели. В конце августа прошел форум городских сообществ «Городская культура».

Год новаторства в Якутске ознаменовался переводом самых востребованных муниципальных услуг в электронный вид, что значительно упростило их предоставление. Введена универсальная система оплаты за проезд в автобусах, продолжается реализация проекта «Безопасный город» и запущена система мониторинга пожарной безопасности.

В обозримом будущем нашими общими усилиями Якутск может стать городом мирового уровня, центром предпринимательства и инноваций, с комфортной городской средой и высоким качеством жизни.

Мы всегда широко отмечаем День города, как самый большой и любимый общегородской праздник. В эти дни во всех округах и пригородах нашей столицы идут самые разные праздничные мероприятия, чтобы радость и веселье никого не оставили в стороне.

Дорогие горожане и гости столицы! Желаю всем вам неиссякаемой энергии и оптимизма ради новых достижений на благо ваших семей и нашего общего дома – города Якутска. Пусть в нем каждому будет комфортно и уютно! Успеха и процветания родному городу Якутску!

Дмитрий Садовников,
исполняющий обязанности главы городского округа «город Якутск»

Источник: Якутск.рф
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