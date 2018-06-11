Около десяти тысяч человек посетили московский Ысыах

Около 10 тысяч жителей и гостей Москвы посетили национальный государственный праздник якутского народа «Ысыах», который в 12-й раз прошел в воскресенье на территории музея-заповедника «Коломенское», сообщает РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе постпредства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, в этом году республику в Москве представляла делегация из 200 человек из Вилюйского улуса.

«Дождливая погода не помешала им провести традиционную церемонию благословения «алгыс». Алгысчыт из Якутии разжёг огонь, взывая к светлым богам Айыы снизойти к людям милостью, ниспослать им мира, добра и…солнца. Действительно, спустя некоторое время дождь прекратился и многочисленные посетители парка «Коломенское» смогли поучаствовать в обрядах очищения, благословения и кумысопития, станцевать коллективный танец осуохай, поболеть за лучших силачей-ботуров. В этот день здесь прошел чемпионат России по масс-рестлингу, в котором впервые отпраздновал победу спортсмен из Калужской области Иван Галкин», сообщили в постпредстве.

Гостей праздника приветствовал постоянный представитель РСЯ при президенте РФ Юрий Куприянов и глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, которые отметили созидательную и объединяющую силу якутского праздника.

Специальным гостем «Ысыаха» стал известный футболист Сергей Юран, который провел мастер-класс для юных футболистов.