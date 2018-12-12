Около 120 юных гимнасток примут участие в первенстве республики

Первенство Якутии по художественной гимнастике соберет около 120 спортсменок из Якутска, Мирного и Нерюнгри. Состязания пройдут 12-14 декабря в спортивном комплексе «Дохсун» столицы республики.

«По итогам турнира мы отберем кандидатов в состав команды республики для участия в соревнованиях на уровне Дальневосточного федерального округа. Они состоятся уже в середине января во Владивостоке. Есть и более глобальная задача, стоящая перед федерацией художественной гимнастики, — подготовить сборную для «Детей Азии», которые в 2020 году пройдут в Монголии. Мы ведем постоянную работу в этом направлении, и нынешнее первенство станет еще одной проверкой для девочек — будущих участниц международных спортивных игр. Еще одним вызовом для нас является формирование команды по групповым упражнениям. В январе мы определим новый план по подготовке и отбору как «личниц», так и членов команд», — сказала руководитель федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева.

По ее словам, в этом году к участницам первенства предъявляются более жесткие требования:

«Мы задали высокую планку – при сохранении категории «Б» для спортсменок, ввели категорию «А». Это подход, который сейчас активно практикуется во всей России. Он позволит нам не только провести более качественный отбор, но и добавить девочкам больше уверенности перед окружным турниром. Именно из-за установленных федерацией требований в этом году на соревнования в Якутске приедет меньше спортсменок, но они будут более подготовлены».

Людмила Николаева назвала одним из главных факторов, тормозящих развитие художественной гимнастики в регионе, отсутствие отделений этого вида спорта в детско-юношеских спортивных школах Якутска и большинства районов республики.

«В ДЮСШ Мирного и Нерюнгри такие отделения есть. Это позитивная практика, которую надо распространять на другие улусы. Огорчает и тот факт, что в столице республики до сих пор нет специального зала, где девочки могли бы тренироваться. Поэтому мы с нетерпением ждем ввода здания средней школы № 25, где один из спортзалов будет оборудован специально для занятий художественной гимнастикой», — подчеркнула она.

Соревнования, в которых примут участие спортсменки 2003-2011 годов рождения, пройдут по действующим правилам Международной федерации гимнастики в личном и групповом первенствах.

«Художественная гимнастика – красивейший вид спорта, который должен получить свое дальнейшее развитие в регионе. Нам необходимо совместными усилиями обеспечить более широкую вовлеченность детей, а также серьезно поработать над подготовкой своих тренерских кадров. Я приглашаю всех якутян в эти дни поддержать наших юных гимнасток», — отметила Николаева.

Первенство организовано министерством спорта Якутии, федерацией художественной гимнастики республики, а также управлением детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва региона.

Главным судьей турнира выступит заслуженный тренер России, судья международной категории Татьяна Грибкова.

Торжественное открытие состязаний состоится 13 декабря в 13.30. Вход для зрителей – свободный.