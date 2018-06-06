Около 1000 студентов Дальнего Востока приступили к сдаче норм ГТО 

Около тысячи студентов Дальнего Востока присоединились к физкультурно-спортивной программе «Готов к труду и обороне». По инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке «Молодой Гвардии «Единой России» для студентов большинства субъектов ДВФО были подготовлены площадки для сдачи норм ГТО.

Так, 15 апреля в Амурской области в рамках реализации программы прошла акция «Маршрут здоровья». Участникам предстояло пройти по маршрутному листу такие площадки, как стрельба из пневматической винтовки, приемы самообороны, измерение своего роста и веса.

В Магаданской области популяризации здорового образа жизни поспособствовали соревнования по спортивному многоборью среди молодежи. Ребятам, 16-17 лет, предстояло проверить свои силы и выносливость в таких дисциплинах, как бег, прыжки в длину с места, отжимание.

Во Владивостоке 26 апреля нормы ГТО сдали студенты и молодые преподаватели МГУ имени Невельского. 29 апреля в Хабаровском крае прошел Единый день тестирования населения по выполнению нормативов комплекса ГТО. В мероприятии приняли участие более 250 человек. Для молодых людей были подготовлены следующие дисциплины: бег на короткую и длинную дистанции, стрельба из электронного оружия и плавание.

В Камчатском крае 11 мая для молодых людей, желающих присоединиться к сдаче норм ГТО, была подготовлена площадка на базе Камчатского морского энергетического техникума. Молодые люди сдавали общефизическую подготовку, которая включала в себя в себя прыжки в длину, отжимания, подтягивания на перекладине.

В Южно-Сахалинске спортивное мероприятие прошло 23 мая. Сдать нормы ГТО вызвалось несколько десятков студентов, сотрудников и преподавателей колледжа. Участники отжимались, тягали гири, прыгали с места в длину, делали наклоны и упражнения на пресс, а также бегали на короткие и длинные дистанции.

В Республике Саха (Якутия) с 12 по 16 марта студенты Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова попробовали свои силы в проекте, организованном Центром Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Института физической культуры и спорта при поддержке ППОС СВФУ им.М.К.Аммосова и Молодой Гвардии, мотивацией для студентов стало попадание в университетскую сборную, которая примет участие во Всероссийском фестивале ГТО в городе Уфа. В программу испытаний вошли подтягивание, гибкость, челночный бег, прыжок в длину с места, поднимание туловища, стрельба, плавание, бег на дистанции и метание спортивного снаряда. В республике сдача нормативов проходит уже четвертый год.

Завершил цикл спортивных мероприятий масштабный Фестиваль ГТО в Еврейской автономной области, который прошел с 30 по 31 мая на стадионе «Дружба».

Заместитель руководителя Дальневосточного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Дмитрий Тимофеев отметил, что руководители реготделений Партии поддержали инициативу создать дополнительные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО, а лидеры МГЕР оказали содействие в этом полезном деле.

«Перед нами стояла цель охватить наибольшее количество молодежи Дальнего Востока, чтобы у ребят была возможность сдать нормы ГТО в родном вузе или ссузе или же шаговой доступности от него. Уверен, что все участники спортивной программы получили большой заряд энергии и укрепили свое здоровье в преддверии летних каникул», – подчеркнул Тимофеев.

Руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Сергей Сопчук в свою очередь напомнил, что возрождение в 2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина сдачи норм ГТО в формате Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» вызвало настоящий спортивный бум в стране.