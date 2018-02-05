Около 100 якутян за месяц воспользовались услугами окон «МФЦ для бизнеса»

За первый месяц работы трех многофункциональных окон «МФЦ для бизнеса» в Алмазэргиэнбанке 94 жителя республики смогли получить государственные и муниципальные услуги. В АЭБ подчеркнули, что одной из основных целей данного проекта является создание в регионе экосистемы, благоприятной для ведения предпринимательской деятельности.

Наиболее востребованными среди клиентов стали услуги, оказываемые Росреестром: из 94 заявителей, посетивших окна, ими воспользовался 71 человек. Также в число самых популярных услуг вошли государственная регистрация договора об ипотеке (18 человек), государственная регистрация прекращения регистрационной записи об ипотеке (17 человек) и государственная регистрация договора долевого участия (7 человек). Услугами Кадастровой палаты и Федеральной налоговой службы воспользовались по 9 человек, услугами Агентства земельных отношений — 4.

Для представителей делового сообщества в многофункциональных окнах доступно более ста различных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, регистрации бизнеса, а также предоставление сведений о программах господдержки, субсидиях и муниципальных заказах. С полным списком можно ознакомиться на официальных сайтах Алмазэргиэнбанка и МФЦ «Мои документы».

«Данный проект реализован во исполнение требований распоряжения правительства Российской Федерации N 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ» и поручения главы республики. Цель офиса «МФЦ для бизнеса» – максимальная помощь предпринимателям и упрощение их работы при взаимодействии с органами власти по государственным и муниципальным услугам, значительная экономия времени, комфортное прохождение обязательных регистрационных процедур. Стоит отметить, что перед регионом стоит задача открыть аналогичный формат обслуживания на территории всей Якутии», – отметила руководитель ГАУ «МФЦ РС(Я)» Таисия Батуева.

По словам руководителя проекта, начальника управления развития сети Алмазэргиэнбанка Варвары Кобяковой, данная деятельность осуществляется банком с целью создания экосистемы, благоприятной для ведения бизнеса. АЭБ здесь выступает поставщиком не только банковских услуг и продуктов, но и предлагает различные государственные, муниципальные и прочие нефинансовые услуги.

«В данный момент процесс предоставления государственных и муниципальных услуг в Алмазэргиэнбанке налажен, заключены договоры с другими организациями. В ближайшем будущем мы сможем заниматься продажей онлайн-касс и программного обеспечения для ведения бизнеса, оказанием бухгалтерских услуг. Мы не будем останавливаться на достигнутом и планируем расширять список наших партнёров и перечень оказываемых услуг», – сообщила Кобякова.

Напомним, с конца декабря 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить необходимые им государственные и муниципальные услуги в головном офисе Алмазэргиэнбанка (проспект Ленина,1). Это стало возможным благодаря совместному проекту АЭБ и МФЦ «Мои документы».