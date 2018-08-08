Охранник магазина присвоил себе чужие деньги

В дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району обратился мужчина с заявлением об утере барсетки, в которой находились документы и денежные средства в размере 20 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, оказалось, что барсетку мужчина оставил в одном из местных магазинов. Пропажу обнаружил охранник магазина и решил присвоить себе чужое имущество. К моменту задержания, 48-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья успел потратить часть денежных средств на свои личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».