Охотские теплоэнергетики подарили местным жителям две ледовые площадки

Нынешней зимой Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» (дочернего предприятия ПАО «Якутскэнерго») подготовил сразу две ледовые площадки в рабочем поселке Охотск Хабаровского края для массового катания – при детской спортивной школе «Атлант», а также в микрорайоне Кухтуй.

«Благодаря нашей совместной с муниципалитетом работе и заботе появились эти два замечательных ледовых поля. Очень удобно и детям, и родителям — ребятишки заняты спортом и находятся под контролем, да и взрослые с удовольствием встали на коньки», — прокомментировал вклад теплоэнергетиков в общее благое дело директор Охотского предприятия Юрий КОВАЛЕНКО.

Обе ледовые площадки функционируют бесплатно и в темное время суток освещаются. Следить за их содержанием — расчищать, заливать лед — по договоренности с местным самоуправлением будут теплоэнергетики.

Уже на протяжении многих лет предприятия и дочерние общества ПАО «Якутскэнерго» по всей Якутии и даже за ее пределами помогают на регулярной основе целому ряду организаций социальной сферы: детским домам, спортивным школам, лечебным учреждениям, творческим коллективам и просто нуждающимся жителям. И это не обязательно громкие и выигрышные проекты – отношение к благотворительности такое же серьезное, как и к бизнесу, независимо от масштаба проекта.