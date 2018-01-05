Охотники Якутии вышли на митинг в защиту правильного промысла

Противники законопроекта о бесконтактной притравке, принятого в Госдуме, и отклоненного в Совете Федерации, вышли на митинг в столице Якутии 4 января.

«Мы выступаем в защиту правильной охоты, кровного собаководства. Акции проходят по всей России. Мы — приверженцы традиционной добычи и должного воспитания собаки. Каждый охотник — это защитник леса и природы, а хорошо обученный и подготовленный пес – залог успеха и безопасности», — поделился мнением председатель Союза обществ охотников и рыболовов республики Закира Иванова.

Организаторы мероприятия – Якутохотрыболовсоюз, клубы «Байанай» и «Кыымаан», а также с любители и заводчики охотничьих пород собак отметили, что когда законопроект принимался в Госдуме, охотники Якутии писали заявления о том, что выступают против бесконтактной притравки собак.

«Притравка – это народное слово. На самом деле это испытательно-тренировочные станции. Собаку можно обучить только на таких станциях. Если делать это без контакта, через стекло или сетки, то собака не будет понимать зверя», — считают они.

Митинги и пикеты состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Противники законопроекта считают, что его принятие поставит под угрозу разведение охотничьих собак.