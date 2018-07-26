Охотникам разрешили самостоятельно снаряжать патроны для длинностволов

Владельцы не только гладкоствольного, но и длинноствольного оружия смогут самостоятельно снаряжать патроны к нему. Это стало возможным благодаря новым поправкам в закон «Об оружии», которые гласят, что граждане вправе самостоятельно собирать патроны для личного использования — охоты или спорта.

По словам охотников Якутии, изменения закона в первую очередь коснутся добытчиков крупной дичи: лосей, медведей, волков. Для охоты на водоплавающих птиц больше подходят гладкостволы.

Вообще самостоятельное изготовление патронов распространено довольно широко, ведь при домашней сборке охотник уверен в качестве патрона, может использовать разные навески дроби. К тому же перезарядка патронов обходится дешевле покупки новых. Однако в разгар сезона быстрее и проще бывает купить готовые патроны, хотя среди них попадаются некачественные.

Охотники, которым уже выданы разрешения на хранение и ношение огнестрельного длинноствольного оружия, смогут самостоятельно снаряжать патроны для личного использования без прохождения дополнительного обучения. При этом остаются в силе другие положения закона: как и прежде, для получение права на приобретение и использование нарезного оружия, карабина нужно не менее 5 лет владеть гладкоствольным оружием. Курс обучения правилам и навыкам владения длинноствольным оружием будет включать в себя раздел о правилах снаряжения боеприпасов к нему. Изменения закона вступят в силу с 16 января 2019 года.