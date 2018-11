Охлопков поборется за бронзу, Григорьев за золото

View this post on Instagram

🔥🔥🔥ОХЛОПКОВ ПОБОРЕТСЯ ЗА 🥉, ГРИГОРЬЕВ — ЗА 🥇 В эти дни проходят два крупных борцовских старта — чемпионат мира до 23 лет в Бухаресте и Межконтинентальный Кубок в Хасавюрте. Сегодня в этих соревнованиях за медали борются представители якутской школы борьбы💪💪💪 Так в Бухаресте якутский легионер сборной Румынии Николай Охлопков (61 кг) будет участвовать в бронзовом финале. В предварительных схватках Николай уверенно победил словака Ивана Молнара (10:0) и украинца Петра Билейчука (7:4). Однако в 1/2 финала Охлопков досрочно со счётом 0:10 уступил действующему чемпиону России Магомедрасулу Идрисову. Таким образом, Николай Охлопков в схватке за третье место встретится с победителем пары Чинзориг Цэрмаа (Монголия) — Улукбек Жолдошбеков (Кыргызстан). Кстати, Жолдошбеков является бронзовым призёром взрослого чемпионата Азии этого года. Финалы ЧМ начнутся с 1:30ч ночи по якутскому времени. Онлайн-трансляция на сайте unitedworldwrestling.org Перейдем к дагестанскому ковру. Там во Дворце спорта им. Гамида Гамидова в Хасавюрте проходит 10-й Юбилейный Межконтинентальный кубок по вольной борьбе. В соревнованиях нынешнего года принимают участие российские борцы, а также гости из Азербайджана, Казахстана и Беларуси. В этом турнире отличную борьбу показывает действующий чемпион мира среди студентов Эдуард Григорьев (61 кг), который вышел в финал, поочередно победив серебряного призёра молодежного первенства Европы-2018 Интигама Вализаде из Азербайджана (7:1 — туше), земляка Айтала Захарова (4:2) и бронзового призёра ЧР-2018, недавнего триумфатора МТ Гран-При «Александр Медведь» чеченца Зелимхана Абакарова (+3:3). В финале Эдуард померится силами с победителем молодежных первенств России, мира и Европы Абасгаджи Магомедовым из Дагестана. Кроме того, в данном весе в утешительных схватках примет участие Айтал Захаров. Он встретится с азербайджанцем И.Вализаде, а в случае успеха поспорит за бронзу с З.Абакаровым. Финалы в Хасавюрте начнутся в 23:00ч по якутскому времени. Победители получат 150, вторые призёры 100, третьи — 50 тысяч рублей. Тренеры победителей — 50 тысяч рублей. Николай БЯСТИНОВ, Пресс-служба Федерации спортивной борьбы РС(Я).