Огурцы с теплицы «Саюри» в супермаркете «Алмаз»!

В супермаркете «Алмаз» на улице Каландарашвили 42/1 – новинка! «Алмаз» заключил договор с резидентом ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» компанией «Саюри» на поставку свежих местных огурцов. Сеть супермаркетов «Алмаз» является участником проекта «Сделано в Якутии», предоставляет места на своих полках большому количеству местных производителей, теперь в «фрешзоне» супермаркета наряду с местным картофелем можно купить и огурцы, выращенные зимой в местной теплице.