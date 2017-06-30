Огромный торт и карабин для Василия Егорова  

Сегодня в Доме культуры «Айыллаан» села Петровка (Харанский наслег) Мегино-Кангаласского улуса по сложившейся доброй традиции земляки чествовали двукратного чемпиона Европы по боксу Василия Егорова и его тренера Артура Пахомова.

Поздравить лучшего боксера Европы пришли не только юные воспитанники ДЮСШ и спортивная общественность, в торжественном мероприятии приняли участие и глава улуса Николай Старостин, председатель районного совета депутатов Андрей Находкин, глава Харанского наслега Дарья Назарова, а также начальник управления спорта Александр Брызгалов.

От имени администрации Мегино-Кангаласского улуса Василию Егорову вручили сертификат на приобретение охотничьего нарезного ружья «СZ-550», а его тренеру Артуру Иннокентьевичу Пахомову за подготовку спортсмена вручили денежную премию в размере 35 тысяч рублей.

Администрация Харанского наслега премировала спортсмена — 30 т.р. и тренеру — 20 тысяч рублей.

Начальник районного управления спорта Александр Брызгалов вручил В.Егорову новую спортивную экипировку сборной команды Мегино-Кангаласского улуса, в которых на следующей неделе будут выступать спортсмены на Играх Манчаары в Верхневилюйске.

Стоит отметить, что Василий Егоров и его тренер Артур Пахомов в этот день не только получали ценные подарки, но и в рамках своего пребывания провели для воспитанников ДЮСШ занимательные мастер-классы по боксу. А в конце мероприятия все его участники скушали огромный и вкусный торт в честь победы Василия на чемпионате Европы.