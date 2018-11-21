Огромный билборд с фото якутской певицы повесили в Индии

Остановка имени Подлужной 🤣🤪 Индия, ты веселая 😆 — написала в своем Instagram певица Организаторы музыкального фестиваля «ROOT folkways» повесили огромный рекламный щит с фотографией Олены Подлужной на остановке города Хайдараба́д (южная Индия). Немного индийского бэкстейджа 🤗💃🏽💗 Атмосфера царила яркая, добрая, душевная… Якутский #хомус произвёл фурор, акустический концерт, аутентичная музыка — прямое попадание в сердца 💕 🙏🏼🎶😍💓 Счастье быть и быть счастливым от того что есть ✨🤗 БлагоДарю Вселенная ❤️ А также Олена разместила фото хомусов в крови для критикующих людей, что играть на хомусе может каждый: 😱 Фото с Instagram певицы Источник: Сетевое издание SAKHALIFE

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