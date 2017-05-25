Ограничение движения транспортных средств на улице Кулаковского

Уважаемые жители и гости столицы!
С 29 мая по 01 июля, во время проведения дорожно-ремонтных работ на улице Кулаковского, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств от пересечения улицы Кулаковского с улицей Чернышевского до пересечения улицы Кулаковского с проспектом Ленина.
Маршрутный автобус №35 будет осуществлять движение по указанной схеме.comments powered by HyperComments
Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска.