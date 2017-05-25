Ограничение движения транспортных средств на улице Кулаковского

Уважаемые жители и гости столицы! С 29 мая по 01 июля, во время проведения дорожно-ремонтных работ на улице Кулаковского, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств от пересечения улицы Кулаковского с улицей Чернышевского до пересечения улицы Кулаковского с проспектом Ленина. Маршрутный автобус №35 будет осуществлять движение по указанной схеме. comments powered by HyperComments Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска.

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