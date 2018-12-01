Ограбление в общежитии Якутска

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от женщины по факту кражи сумки, в которой находились 1300 рублей, из комнаты в общежитии.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, которым оказался сосед потерпевшей, 25-летний уроженец Верхоянского района.
Выяснилось, что потерпевшая вышла из комнаты, не заперев дверь. Подозреваемый воспользовался этим, проник в комнату и похитил сумку, висевшую на вешалке. Он вытащил из сумки кошелек с деньгами, всё остальное выбросил. Похищенные денежные средства потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража», санкции данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
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Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»