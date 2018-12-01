Ограбление в общежитии Якутска

Фото открытые источники Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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