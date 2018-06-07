«Огни Большого Города» — еще один трофей якутянина Александра Ясеня!

В эти дни в Москве проходит многочисленные фестивали современного искусства,

И наши земляки тоже принимают в них участие и снова Успешно!!!

Якутянин Александр Ясень вновь успешно выступил на одном из многочисленных фестивалей современного искусства в Москве.

За исполнение авторской песни «Венчальная» на международном Московском фестивале»Огни Большого Города» Александр получил звание лауреата и завоевал «золото».



В этом году Членами жюри фестиваля стали: Дмитриева Н.В., председатель жюри. Заслуженный работник культуры РФ, режиссёр-постановщик творческих программ;

МерабоваК.С.,солистка Московской государственной филармонии, лауреат премии МВД, лауреат международных конкурсов, Тимофеев М.М., пианист,композитор,аранжировщик. Обладатель звания «лучший концертмейстер» с присвоением гран-при на международном конкурсе в Вероне (Италия),солист ансамбля «Россия»,лауреат международных конкурсов, Самадова З.А., лауреат международных конкурсов. мастер сцены,акстриса и солистка мгмт им Н.И. Сац,куратор методического вокального объединения отделения сольного пения при департаменте культуры г.Москвы и Фотченкова М.С., актриса, режиссёр-постановщик, стажёр Universal Studios в Голливуде, директор фестиваля.

От имени организаторов фестиваля ООО «Мастерская сценических искусств «Станция театральная» были переданы благодарности в адрес Управление Культуры города Алдан, руководства Алданского Театра Юного Зрителя, в котором служит Александр Ясень, за содействие участия артиста в конкурсе.

На вопрос журналистов, в чём секрет твоих побед, Александр ответил следующее:

«Думаю сейчас мне помогает Малая Родина и подготовка, длинной в 20 долгих лет. Сейчас я исполняю песни, которые писал всю жизнь. Это большой труд, который не предвещал никакого просвета. Я всегда хотел, чтобы мои стихи жили в песнях, которые поют другие артисты и упорно не хотел учиться петь, да я и не умею петь так как поют профессионалы, но жажда реализации этой энергии, которая проходит через моё творчество буквально заставила меня , что-то для этого делать. Если бы вы знали сколько лет я надеялся и ждал и стучал в двери… Еще мальчишкой, когда сбежал в Москву, я тратил все деньги, чтобы попасть на концерты звёзд, чтобы отдать свои стихи им прямо в руки… в надежде, что они споют мою песню

И как не странно, некоторые артисты мне перезванивали, никогда не забуду, как впервые мне на пейджер(тогда еще не было мобильных у нас) написал сам Вячеслав Бутусов и сказал, что я должен петь сам, потом то же самое сказал лидер группы 7 Б Иван Демьян и в след за ним Ольга Кормухина….

Конечно, я и слышать ничего не хотел. Я хотел просто писать песни и стихи — ведь этот процесс, крайне самодостаточный. И со временем мои песни все-таки исполнило несколько звёзд и даже Легенд Русского Рока. Сейчас молодым артистам и авторам я хотел бы сказать не сдавайтесь, просто ищите свою дверь, свой путь и всё получится»!