В Якутске на месте пожара обнаружены тела двух человек

В Якутске в результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме погибли два человека.

По факту пожара проводится проверка. В результате пожара огнем повреждены 4 квартиры и кровля первого подъезда, общая площадь пожара составила 180 кв.м. Причина, виновное лицо и материальный ущерб от пожара в настоящее время устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

Напомним, что вызов о пожаре в двухэтажном жилом доме поступил в третьем часу ночи 25 июля 2017 года. Оперативно прибывшие первые пожарные расчеты обнаружили, что горит первый подъезд открытым огнём.

По словам Артура Федотова, руководителя тушения пожара Якутского пожарно – спасательного гарнизона:

«На момент нашего прибытия огнем была охвачена часть здания — горели кровля, чердачные перекрытия и квартиры в первом подъезде. Незамедлительно были поданы стволы с водой. Одновременно проводилась эвакуация людей. На пожаре работали 5 звеньей газодымозащитной службы. Всего в тушение пожара были задействованы 14 единиц техники и 59 человек личного состава».

На месте происшествия работала оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Жильцы дома временно расселились по родственникам и знакомым. Сегодня, 25 июля, администрацией г. Якутска планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а также встреча с жильцами по вопросу предоставления жилья из маневренного фонда.

Всего для ликвидации пожара были задействованы: 67 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России 59 человек и 14 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает основные требования правил пожарной безопасности:

— не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

— следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;

— не употребляйте спиртные напитки и не курите в постели;

— эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

— не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

— не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня;

— не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы;

— не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

— не используйте для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

В случае происшествия незамедлительно звоните в службу спасения – телефоны «101» и «112»!