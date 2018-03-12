Огнеборцы потушили ночной пожар в Сангаре

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 марта 2018 г. в 01.34 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Заозерная в п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горело потолочное перекрытие. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие двух квартир на площади 15 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

11 марта 2018 г. в 12.49 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частный дом и пристрой частный гараж на улице Челюскина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с кровли дома и гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден автомобиль, частный гараж и кровля дома по всей площади 92 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

11 марта 2018 г. в 19.45 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на проспекте Ленина в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через шесть минут с одной из квартир шел дым. В результате пожара огнем поврежден кухонный гарнитур на площади 4 кв.м. Пожарными эвакуирован 1 человек. Причина, виновный и ущерб устанавливается.